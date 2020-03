El claudicante Marhuenda se pone de felpudo de Ferreras y vuelve a atacar a Cayetana por decir ahora lo que todos piensan sobre el 8-M

Francisco Marhuenda ha decidido poner La Razón al servicio de Antonio García Ferreras y salir a por todas contra la portavoz parlamentaria del Partido Popular en el Congreso de los Diputados, Cayetana Álvarez de Toledo.

El director del rotativo de Planeta está que no le cabe un cacahuete en salva sea la parte y, temeroso de que si no sale en tromba contra la número dos de Pablo Casado en la Cámara Baja, igual en laSexta le dan de baja como tertuliano de nómina.

Por eso, el claudicante Marhuenda ha puesto sus reales encima de su lustrosa mesa de director y va a estar pendiente de todo lo que haga Cayetana Álvarez de Toledo para dedicarle un palo diario y darle bombo y platillo a cada declaración que dirigentes del PP hagan en contra de ella.

Este 5 de marzo de 2020, titula en portada que ‘Génova rectifica a Álvarez de Toledo: «No estuvo acertada»‘, pero la realidad es que no son declaraciones de Pablo Casado, el máximo exponente del Partido Popular y quien supuestamente tendría que ser la voz más autorizada para salir a respaldar o a enmendarle la plana a su portavoz en el Congreso de los Diputados.

La primera batería de palos vino, evidentemente, por sus palabras sobre laSexta y para ello La Razón no dudó en destacar las manifestaciones del presidente gallego y candidato a la reelección, el popular Alberto Núñez Feijoó, que al programa ‘Julia en la Onda‘ (Onda Cero) manifestaba que:

No conozco ninguna televisión generalista que no defienda la democracia y el Estado de Derecho.

Seguidamente, le fueron con el cuento al vicesecretario del PP, Antonio González Terol, quien le dio el titular a La Razón diciendo que posiblemente Cayetana Álvarez de Toledo no estuvo acertada:

El PP no es una secta. Todos tienen sus opiniones, y son libres de darlas. Pero como vicesecretario del partido creo que en este caso no estuvo acertada.

También se hicieron eco de las manifestaciones de las asociaciones de prensa que, aunque bien sabe Marhuenda que nunca personalizan sus críticas, quisieron acomodar la generalización que suponen verdaderos ataques a la libertad de expresión por parte de políticos como Pablo Iglesias al caso particular de Cayetana Álvarez de Toledo que en modo alguno ha pedido o exigido amordazar a laSexta como sí han hecho desde Podemos con otros medios que no les bailan el agua:

Y DE PROPINA PALOS POR ARREMETER CONTRA LA PERFORMANCE FEMINISTA

La Razón también aprovecha que Cayetana Álvarez de Toledo ha plantado a su partido con la presencia en los actos principales del 8-M para afearle su actitud.

La portavoz parlamentari fue muy clara en este aspecto:

En nombre de partido no sé quién irá. Yo no voy a ir a ninguna manifestación. Soy una feminista amazónica.

Según asegura una dirigente caviar del PP al periódico de Marhuenda, en el partido dicen estar hartos de que Álvarez de Toledo actúe como un verso suelto:

La posición mayoritaria es que el PP, como partido institucional y de gobierno, está obligado a distanciarse del mensaje rupturista y antisistema de Vox. Y esto no implica dejarse llevar por la izquierda. Pero Cayetana habla como si fuera la portavoz de Vox y no nos representa a la mayoría del partido ni tampoco a la mayoría de nuestros votantes. Su discurso puede funcionar en círculos muy reducidos, pero no es el discurso de un partido que ha sido partido de mayorías y que aspira a ser de nuevo un partido de mayorías-