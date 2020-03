El Quilombo / Risto Mejide admite que hizo el ridículo cuando acusaba a los medios de alarmistas por el coronavirus: «Nos han engañado»

La confirmación de la segunda muerte por esa enfermedad en España ha hecho sonar todas las alarmas.

—Hemos recibido noticias que quizá nos obliguen a cambiar lo que os hemos dicho desde unas semanas acerca de coronavirus. No nos cuesta nada rectificar pero cuando rectificas porque te has equivocado es una cosa. Cuando rectificas porque te han engañado, es otra muy distinta. ¿Quién nos la está metiendo? —dijo Mejide al arrancar su programa ‘Todo es Mentira’ en Cuatro.

Era una confesión de culpabilidad en toda regla aunque, fiel a su estilo, Mejide echaba balones fuera culpando no se sabe a quién de haberle engañado. Aquí el único que se ha engañado a sí mismo ha sido él cuando culpó durante semanas a los medios de hacer alarmismo con el coronavirus.

Y razón no le faltaba mientras el virus hizo estragos en China donde los medios se regodearon cubriendo la infromación como si se tratara de una invasión zombie. Pero todo cambió cuando el virus llegó a Italia: allí intentaron lanzar el mensaje tranquilizador de que no era más que una simple gripe, restándole importancia a la amenaza de pandemia.

Desde El Quilombo lo dijimos desde el minuto uno: primero, porque no era una simple gripe como no paraban de decir la tropa de tertulianos y segundo, porque se estaba minimizando su amenaza.

Hasta que no hubo muertos, Mejide cometió el error de decir que la cosa no era para tanto y hasta se permitió el lujo de frivolizar con el virus. “Este bote que tengo en la mano podría contener coronavirus para infectar a toda la mesa”, arrancó diciendo en unos de sus programas al comenzar el espacio. “Ahora mismo todos estáis pensando en las posibles consecuencias que este botecito podría tener en vuestras vidas”.

“Esto que acabo de hacer es justo lo que está ocurriendo a nivel mediático en este país. Todos los medios de comunicación, incluidos nosotros, somos una panda de irresponsables e hipócritas”, señaló en plan inquisidor.

“¿Sabéis por qué todos los medios estamos hablando del coronavirus? Porque da audiencia”, ha añadido. “¿Sabéis por qué decimos que no hay que alertar a la población? Porque nos vacuna de cualquier crítica”. Es más, “es tan absurdo como si un médico te dice que no tienes cáncer pero te da una conferencia sobre el cáncer… hoy alertaremos sobre el tratamiento del coronavirus en los medios”.

Pero resulta que todo ha cambiado en cuestión de horas. LA OMS tuvo que salir a advertir después de decir que no iba a pasar a nada que el 3,4% de los pacientes confirmados de COVID-19 han muerto, muy por encima de la tasa de mortalidad de la gripe estacional, inferior al 1%. De ahí que Mejide culpara no se sabe a quién de que le habían engañado cuando lo cierto es que quienes no vieron con claridad lo que estaba ocurriendo eran él y sus mequetrefes colaboradores.

