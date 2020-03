La ‘nueva’ agencia EFE post-Garea es incluso peor: retiran un tuit que injuriaba a policías y jueces

La llegada de Gabriela Cañas a la dirección de EFE promete emociones fuertes.

Tras la salida de Fernando Garea, la agencia pública de noticias parece no levantar cabeza y en esta ocasión, EFE se ha visto obligada a retirar un tuit en el que se acusaba sin pruebas a los policías y a los jueces de injuriar a las mujeres maltratadas.

«Retiramos un tuit del hilo que reflejaba el testimonio de una víctima de la violencia machista y que en ningún caso es una afirmación de EFE sobre la Policía. Pedimos disculpas por el error de redacción y la posible malinterpretación que pudiera haber generado», se disculparon en Twitter ante la polémica.

Todo vino a cuenta de un reportaje titulado ‘Entre la vida y la muerte‘ que iba sin firmar y en el que se afirmaba que en España «la libertad de vestimenta y el peligro en la vía pública parece algo más que superado, pero las víctimas del maltrato, en ocasiones, aún deben soportar preguntas de policías y jueces tales como «qué has hecho para que te pegue» o consejos peores «vuelve con él».

La periodista Gabriela Cañas es la nueva presidenta de EFE, a propuesta del Gobierno sustituyendo en el cargo a Fernado Garea.

Cañas, periodista y escritora, se ha convertido así en la primera mujer que preside la agencia en sus ochenta años de historia.

Cañas es otra periodista con larga trayectoria en el diario El País, al igual que lo era Garea, y una muestra de que Moncloa premia a sus peones colocándolos en los puestos claves de la Administración.

La fidelidad de Gabriela Cañas al PSOE es aprueba de balas: estuvo en la Dirección General de Información Internacional con el Gobierno de Zapatero. Todo queda en familia. En la familia socialista.

O sea, la agencia oficial de información no sabe entrecomillado, no sabe citar y no sabe cómo combinar sujeto verbo y predicado. Cuánto recibís de los presupuestos? Por saber…

— DrLivingston (@dr_livingston5) March 5, 2020