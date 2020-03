Insultos a Almeida en la marcha ‘feminazi’ del 8-M: «Que lo vengan a ver, esto no es un alcalde sino un fascista macho burgués»

«Aquí si quieres ser feminista, tienes que aceptar el pack completo: anticapitalista y comunista», decía Carlos Herrera en su editorial de las 7 h en COPE. Y el pack incluye como no podía ser de otra manera insultos a la derecha, ya sea el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida o Begoña Villacís.

PD fue testigo de cómo la marcha se detuvo especialmente delante del Ayuntamiento de Madrid para proferir cánticos e insultos contra Almeida: «Que lo vengan a ver, esto no es un alcalde sino un fascista macho burgués».

Las ‘feminazis’ no olvidan. Martínez-Almeida (PP) afimrmó en septiembre de 2019 que el feminismo que no comparte es el de «las bonitas y los bonitos del 8 de marzo», el de la vicepresidenta del Ejecutivo, Carmen Calvo, y el de la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, «insultando a los que no piensan como ellas».

Martínez-Almeida rechaza el feminismo que intenta «secuestrar la bandera de la lucha de la igualdad» entre hombres y mujeres y ha pedido no caer en la trampa de la izquierda que quiere excluir del feminismo ‘a todos aquellos que no piensan como las bonitas y los bonitos».