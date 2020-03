El Quilombo / Póngase mascarilla para ver televisión: los que decían que el coronavirus no mataba y que era una simple gripe

Escucharles provoca un ataque de risa que lleva a sujetarse el bajo vientre. Acostumbrados a estar entregados a la mentira, repitieron como cotorras el argumentario monclovita que pedía huir de los alarmismos. Decían que el coronavirus no mataba y que era una simple gripe.

De tanto pedir tranquilidad y calma, acabaron siendo arrastrados por el peor de los virus: la mentira. Intentaron amalgamar la realidad a conveniencia e incluso hacerla olvidar como si no hubiera sido. Su ridículo fue absoluto.

Culparon a las redes de esparcir fake news y teorías conspiranoicas alrededor del covid-19, cuando los mayores bulos los transmitían ellos sin mascarilla. «El coronavirus no mata», dijo Pilar García de la Granja en ‘El Programa de Ana Rosa’. Otra que siguió el mismo argumentario fue Marta Nebot en dos programas de la misma cadena:

«Yo es que a base de tertulias me tengo esto muy bien estudiado. Y creo de verdad que hay una locura a nivel internacional que no entiendo. Las cifras de muertes por este virus no son para que nos pongamos como algunos se están poniendo. Es verdad que el contagio no es controlable».