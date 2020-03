"¿Qué hago yo sola y sin abuelos con mi hijo?"... pues muy fácil: lléveselo a la ministra Celaá o a Irene Montero

Con sus insuperables dotes para hacer el ridículo y rebajar sus líneas editoriales a mera bufonada, los medios de comunicación de la izquierda y sus teledirigidos tertulianos se echan como leones contra la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a la que la responsabilizan de no tener con quién dejar a sus hijos ante las medidas de prevención contra el coronavirus.

Un ejemplo es un lacrimoso artículo de ‘El Español’ de Pedrojota Ramírez firmado por Carmen Serna —ahora entendemos por qué huyen sus mejores firmas— en la que recriminan a la «señora Díaz Ayuso», que las madres y los padres tengan que hacerse cargo de sus hijos como si Ayuso fuera la ‘nanny’ oficial.

La acusan de haber creado una psicosis oficial «con una decisión sin precedentes (cerrar los colegios, algunos dicen que hasta Semana Santa) que sólo sirve para que los padres nos volvamos locos y los niños sigan expuestos».

Con el perverso afan de exculpar, como siempre, al incompetente Pedro Sánchez y a su equipo de indocumentados, estos caraduras demagogos saltan de mata en mata como conejos asustados ante la crisis del coronavirus.

Los abuelos de mi hijo, por ejemplo, viven en Alicante. Tendrían que abandonar una provincia que se mantiene al margen del foco, una comunidad segura, para venir a Madrid y probar suerte a ver si le toca un virus. A su edad.

Claro que la Comunidad de Madrid ha advertido a los padres que no tiren de la ayuda de los abuelos porque son población de riesgo. Ahhh, ya… entonces Díaz Ayuso habrá hablado con mi jefe para decirle que no pasa nada porque esté 8 horas en mi casa trabajando, en el mejor de los casos, con un niño que no puede salir, jugar ni ir al colegio. Todo arreglado, entonces.