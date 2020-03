RTVE tiene inoculado el 'coronasectarismo': Ana Blanco tira de un podemita...¡para arremeter contra la sanidad madrileña!

Reza el clásico que en algunas situaciones hasta las compresas pueden dar auténticas lecciones magistrales.

Pero quizá Ana Blanco o, en su caso, el editor de turno, no conocen esa máxima de los productos de higiene íntima femenina, que si se perpetra la chapuza que al menos no se note, que no traspase, que los demás no lo vean a primera vista.

Lo que sucede es que en esta RTVE de la cada vez menos provisional administradora única, la soviética Rosa María Mateo, ya no se tapan a la hora de inocular a los informativos su nada sutil toque de sectarismo, aun a riesgo de acabar contagiando a sus propios espectadores el ‘coronasectarismo’.

Solo a esta televisión pública, pagada con el dinero de todos los españoles, en plena crisis por el coronavirus, se le ocurre regalarle un amplio espacio de pantalla a un médico podemita para que cargue contra la Comunidad de Madrid.

Sí, como lo oyen, el informativo de Ana Blanco reservó un minuto de oro para que Guillen del Barrio (Unidas Podemos) cargase con toda la virulencia posible contra los recortes de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular.

Lo peor del caso, tal y como denuncia la propia Plataforma TVE Libre, es que es la presentadora la que luego asume y ratifica las palabras de este sanitario.

Del Barrio, lejos de querer hablar sobre el coronavirus, rápidamente lleva al ascua a su sardina y comienza a meterle palos al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso y los anteriores (Esperanza Aguirre, Ignacio González, Cristina Cifuentes y Ángel Garrido).

En cuanto la entrevistadora le cuestiona por si hay suficientes habitaciones en el Hospital de La Paz, este profesional de la sanidad madrileña ve la ocasión de oro para soltar su mitin político:

Ahora mismo no. Yo ahora aquí os quería dar dos datos. Ahora mismo hay 1.388 casos confirmados de coronavirus en Madrid y la sanidad pública madrileña, en el año 2008, tenía 2.100 camas más que ahora. Con esto creo que ya lo he dicho todo.

La reportera insiste en meterle los dedos en la boca para que vomite más ataques contra el PP y le pregunta si la situación se puede tildar de complicado, a lo que Del Barrio responde sin pestañear:

Evidentemente es complicada porque falta personal, falta material y faltan equipos de protección. Nosotros nos estamos dejando la piel para que no se quede nadie sin atender.

Por supuesto, también se queja de la política de recursos humanos de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid:

Se ha contratado a personal sanitario, que es insuficiente, pero no se está contratando suficiente personal no sanitario, que, no nos vamos a cansar de decirlo, son exactamente igual de fundamentales. Sin celadores, personal administrativo, limpieza, un hospital no funciona. Hay que reforzar con toda la gente que hace falta que es mucha.

Por supuesto, Ana Blanco, una vez acabada la entrevista, agradece el testimonio y, por supuesto, compra como una bendita (o una pardilla) la mercancía averiada que le acaban de colar a su reportera ese sanitario podemita.