En busca de papel higiénico en tiempos del coronavirus: encontramos los últimos rollos y la razón de la histeria colectiva

La imagen se repite en todos los supermercados de Madrid (y ya muchos de España) desde hace días: los estantes de papel higiénico están completamente vacíos. Este producto de primera necesidad se ha convertido en el más demandado en estos días de pánico ante la amenaza de contagio por coronavirus. La histeria se ha apoderado de todos los ciudadanos que compran en masa a fin de aprovisionarse de alimentos y productos por la posibilidad de llegar a la situación de aislamiento que se vive en Italia, a pesar de que el desabastecimiento nunca haya sido una probabilidad.

No solo ocurre esto con el papel higiénico, también con otros productos como la leche. Este fenómeno no es un caso aislado de España. En otros países donde se han disparado los casos de coronavirus se ha repetido esta idiotez social. De hecho, los minoristas en EE.UU. y Canadá han empezado a limitar la cantidad de papel higiénico que los clientes pueden comprar en un viaje. En Australia, los comercios vigilan los rollos de papel higiénico que se lleva un cliente en cada compra.

Misión imposible

Por este motivo, parte de la plantilla de Periodista Digital (que está teletrabajando desde el miércoles) ha salido a la calle y ha ido a los respectivos supermercados de sus barrios para intentar conseguir un paquete de papel higiénico.

En Getafe parece imposible hacerse con este producto de primera necesidad. Un empleado del Supermercado Ahorramas situado en el barrio de Juan de la Cierva (Getafe) comenta que «reponer no, entenderemos que podremos recibir algo. No sabes cuándo ni de qué manera, ni cuánto género, ni si nos va a durar más de cinco minutos. Hasta que no pase un poco la histeria colectiva de «vamos a llevarnos todo lo que podamos» no vamos a ser capaces de hacer nada». Situación similar la que se produce en Supermercados DIA, también en Getafe, allí una de las empleadas no da crédito ante la escasez de este producto. «Ayer no vino, están saturados. Hay saturación por todos los lados», comenta.

En Majadohanda, en los Supermercados Sánchez Romero, hay una imagen que llama la atención y es que los estantes están repletos de papel de cocina y solo hay dos paquetes de papel higiénico ¿Habrán rellenando huecos con papel de cocina para que no se note la escasez de este producto?

Escasez de este producto también en el Supermercado Ahorramas del barrio de la Ventilla. Las baldas en las que debería estar el papel higiénico están completamente vacías.

Al igual que en Getafe y Ventilla, en el barrio de Canillas tampoco queda papel higiénico en los supermercados Ahorramas y Dia. Sin embargo, en un comercio oriental podemos encontrar este producto de primera necesidad.

Las razones

Hay una serie de razones psicológicas por las que parte de la población, principalmente de un estatus cultural más bien bajo, se ha dejado embriagar por esta avidez para comprar el dichoso papel higiénico. El ‘efecto contagio’ es sin duda el proceso mental más repetido y determinante; los humanos, en una situación de crisis, nos comportamos como ovejas, copiando lo que hace el de al lado porque por alguna razón lo hará.

En clave de humor, al final del todo, creemos haber descubierto el misterio del papel higiénico y la razón por la que la población está acabando sin aparente sentido con él: por cada uno que tose, cien se cagan de miedo.