El Quilombo / Los voceros mediáticos de Moncloa ahora sí admiten que fue un error permitir el aquelarre feminazi

Nos merecemos los que nos pase como especie. Es infame tener que aguantar ahora a los telepredicadores del duopolio y a los charlatanes radiofónicos aleccionar a la gente suplicándoles que no salgan de casa cuando hace una semana estaban elogiando al incompetente de Pedro Sánchez y a su ‘experto’ Fernando Simón.

Afectados editoriales matinales en los que se nos dan lecciones de civismo y responsabilidad por parte de mismos voceros a diestra y siniestra del régimen monclovita que animaban a ir al 8-M y que hasta el 9 de marzo por la mañana estaban convencidos de que se estaba haciendo lo correcto.

Es más, son los que decían que esto era un gripe normal que se curaba con antibióticos y que no había que caer en la histeria colectiva. Los que decían que el coronavirus no mataba, los que nos colaban supuestos expertos para decir que la situación estaba controlada y que los medios mentían como tuiteó Pablo Echeminga.

Desde El Quilombo avisamos hace mucho tiempo que esto iba a pasar. Que la suspensión del Mobile no era una conspiración. Que no era una gripe. El presentador de Cuatro que dijo que los medios creaban alarmismo —ese paladín del periodismo serio llamado Risto Mejide— hoy está de baja por la amenaza del coronavirus y le han puesto a Javier Gómez sustituto.

Pero es que este 12 de marzo de 2020, apenas conocerse la noticia de la infección de Irene Montero de coronavirus, salieron indignados a condenar el haber permitido la realización del aquelarre feminazi del 8-M. ¡Los mismos que animaban a ir a la marcha!

Fue el extraño caso de Susanna Griso: «En Madrid sacaron a la calle a 120.000 personas. Un experto italiano dijo que fue una irresponsabilidad permitir esa marcha». Lo sabían y lo permitieron. «Se debería haber planteado (suspenderla) viendo lo que estaba pasando en Italia», remató la presentadora de ‘Espejo Público’.

¿Y por qué no lo dijo el 6 de marzo de 2020? Exigen al Gobierno coraje y valentía, la que no tuvieron para exigir que ese acto propagandístico no se llevara a cabo. Griso y otras, y otros, que se aporrean el pecho ahora no levantaron un dedo contra el 8-M. Y ahora hay que aguantar que nos vengan a dar lecciones de civismo.

