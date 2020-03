¿Se contagia el coronavirus al pulsar el botón del ascensor o al coger un carrito de la compra en el supermercado?

El socialista Pedro Sánchez, en un derroche de estulticia que hasta el sacrosanto The New York Times subraya este 14 de marzo de 2020, dio por sentado que el caso de Italia era particular y que no se repetiría en España.

Y mientras el gobierno italiano establecía cuarentenas y cerraba el país, el líder del PSOE y sus incompetentes ministros se dedicaron a alentar la asistencia a masivas manifestaciones como las protagonizadas por las feministas este 8M.

Ahora la situación es dramática también en España. La peste del coronavirus, que llegó de China, no va a desaparecer en unos días. Quizá tampoco en semanas o meses y lo único que podemos y debemos hacer es evitar su agravamiento, tomando medidas para no contagiarnos unos a otros.

Hay que evitar acudir a eventos sociales, limitando el contacto físico con otras personas y ser extremadamente cuidadosos con la higiene. Pero no solo eso.

Cada vez es más frecuente encontrarse con alguien que porta en el metro una mascarilla o que va con un pañuelo de papel para poderse agarrar a la barra del autobús.

Por no hablar del aluvión de personas comprando de forma desaforada en los supermercados o del dilema de muchos padres, que no saben si dejar o no a sus hijos con los abuelos y no hay que hacerlo.

Tomar alimentos ricos en vitamina C o beber agua caliente no ayudan a prevenir el contagio.

Las organizaciones sanitarias no recogen ningún alimento concreto entre sus recomendaciones para prevenir el Covid-19.

De hecho, en todo caso la OMS recomienda evitar el consumo de productos de origen animal crudos o poco cocinados.

De momento, al menos a falta de vacuna o de un tratamiento específico, la mejor forma de reducir el riesgo de transmisión y el colapso sanitario es quedarse en casa y lavarse las manos con jabón de forma frecuente, como explica Rosa Pérez, enfermera y portavoz de la Secretaria de Enfermería del Grupo de Infecciosas de la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (Semes):