A la cuarta tampoco irá la vencida: Pedro Sánchez vuelve a retrasar una comparecencia que esperaban todos los españoles y aumenta la desconfianza sobre su Gobierno

¿Por qué se retrasan tanto las ruedas de prensa de Pedro Sánchez desde que estalló la crisis del coronavirus?

Desde que el país entró en barrena, hay algo que llama mucho la atención: los continuos retrasos del presidente para anunciar medidas y rendir cuentas ante la prensa y la ciudadanía.

Este 17 de marzo de 2020 es la cuarta vez que el presidente de gobierno comparezca de manera telematica ante la prensa en los últimos días. Y nunca empezó a la hora. Esta vez el retraso fue ‘solo’ de media hora.

Sus comparecencias sufren continuos retrasos porque la situación requiere que la secretaría de Estado de Comunicación ‘filtre’ a conveniencia las preguntas de la prensa, cuando se permite, que han de enviar previamente los periodistas por los canales habilitados ya que no pueden acceder a la sala de prensa de Moncloa.

En esta ocasión, el socialista ha anunciado «la mayor movilización de recursos económicos de la historia de España». El presidente ha desvelado que la movilización de recursos alcanza los 200.000 millones de euros lo que supone «el 20% de nuestra riqueza anual».

.@sanchezcastejon, ha informado que iba a comparecer a las 14:30. Son las 15:30. Debe estar GRABANDO el mensaje. Acabará la edición del video allá a las 9PM

Pedro, y su continuo retraso — Ché Qué Vara☣️😷☣️ (@chequevara_) March 17, 2020

Media hora de retraso. Pedro Sánchez va mejorando. — Terminator (@ElTerminado) March 17, 2020

Apuestas a ver a que hora saldra @sanchezcastejon …han dicho que a las 15 horas….yo digo que a las 17, 64 horas — Manel (@Dimecres1) March 17, 2020

¿Serás puntual en alguna comparecencia @sanchezcastejon? — Marcos Arévalo (@MarcosMacretes) March 17, 2020

De la comparecencia de Pedro Sánchez lo que más me sorprende es que la mujer del lenguaje de signos no se esté partiendo de la risa. — Patricio Cuadra 🇹🇴. (@cuadrablanco) March 17, 2020

«Les anuncio que movilizaremos 200.000 millones de euros»

Este es un extracto de la comparecencia del presidente de gobierno de este 17 de marzo de 2020:

Vivimos días muy duros. Nuestros seres queridos han sido contagiados y sufren las consecuencias económicas. Es una situación sanitaria urgente. Es un desafío global y todos los países damos pasos en un camino plagado de sombras y son momentos excepcionales que requieren medidas excepcionales para proteger nuestra salud y nuestra economía.

Todos los actores tenemos una misión específica: los sanitarios libran la batalla en primera línea, y las administraciones públicas les proveen de servicios. Los jóvenes deben mantener distancia y todos actuar con disciplina social. Los niños debéis hacer caso a los padres y madres. Así ganaremos la batalla al virus pero el ánimo es hacer todo lo que haga falta hasta vencer al virus. Llevo días reuniéndome de forma telemática para trasladar este mensaje a los agentes sociales, a los líderes de la oposición y a los presidentes de las comunidades autónomas.

El primer logro será doblegar la curva, superar el pico de propagación. Cuanto antes lleguemos a ese momento más nos acercaremos a la meta final.

Los efectos se sienten en el ámbito social y económico. Todo se ha visto afectado: hay que combatir en el frente sanitario pero también económico y social. Que nadie quede atrás. Ahí debemos frenar otra curva. Hoy aprobamos un decreto ley muy importante para crear ese escudo social.

El primer hito será crear empleo y la meta será iniciar la recuperación en cuanto la emergencia sanitaria quede atrás. Procedo a explicar las nuevas medidas: les anuncio que movilizaremos 200.000 millones de euros: 117.000 millones de euros serán públicos y el restante se complementará con recursos privados. Es la mayor movilización de recursos en la historia de España. Y responde al compromiso del gobierno con todos los ciudadanos y nadie se quedará atrás, no vamos a dejar a nadie atrás, especialmente los más vulnerables.

Este primer paquete de medidas sociales las iremos desarrollando con autonomías e instituciones locales pero hay más. Hay medidas para proteger el empleo. Esta es una situación temporal. Quiero insistir en esto, es temporal. A los trabajadores asalariados les vamos a permitir rebajar su jornada. Establecemos el teletrabajo como medida de flexibilización temporal. Y los ERTES van a beneficiar a todos los trabajadores porque serán considerados fuerza mayor y estos recibirán la prestación por desempleo. El cobro de esa prestación no les computará a efectos posteriores.

Para los autónomos hemos aprobado flexibilizar el acceso al cese de prestación que será compatible con la paralización de cuotas.

Hago un llamamiento a los empresarios: tomemos en cuenta estas medidas y no despidamos a los trabajadores, que las empresas sepan que el gobierno les ayudará a hacer frente esta crisis temporal, por eso estaremos no solo al lado de los trabajadores sino tambien de las empresas que no despidan para aliviar las cargas financieras de las empresas.

El Estado Español proporcionará a nuestro tejido empresarial toda la liquidez que haga falta. Las empresas necesitan liquidez y se la vamos a garantizar. Por ello hemos aprobado una línea de avales por valor de 100.000 millones de euros. El Estado será garante de las operaciones.

Los que crean saber todo de esta emergencia no podrán aprender nada de esta emergencia. Tiempo habrá para evaluar con cabeza fría y sacar las lecciones para que no vuelva a ocurrir. Se avecinan días largos y duros pero seamos responsables: mantengamos la calma, tengamos paciencia, quedemonos en casa y lavémonos las manos. Esta sociedad no se va a doblegar porque ha decidido resistir. Aunque nos cueste mantener la moral en pie, resistiremos. Pero lo haremos unidos.

Miguel Ángel Oliver vuelve a coger el mando

Tras ello, cogía protagonismo Miguel Ángel Oliver: «En este acto participan decenas de periodistas pero solo podemos dar cabida a unos cuantos. Agradecemos a todos su participación y también su comprensión por si sus cuestiones no son elegidas». Y acto seguido leía la primera pregunta que era de algún profesional de la Agencia EFE, la agencia pública de noticias a cuyo último director destituyó en persona el propio Oliver hace escasas fechas.

Después le tocaba el turno al diario digital izquierdista ElPlural.com, con cuya cuestión aprovechaba Sánchez para mandar un mensaje a la UE: «Con la Unión Europea hay que ser exigentes». También preguntó el diario catalán y catalanista El Punt Avui.

Hubo que esperar a la cuarta pregunta para escuchar a algún profesional cuyo medio no estuviera vinculado ni al gobierno ni al socialismo. A la cuarta, fue el turno de COPE.