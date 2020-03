La razón de euforia por el papel higiénico: porno gratis durante la cuarentena con Pornhub

Uno de los mayores sitios de porno online más famosos en el mundo, Pornhub, ha vuelto a hacerlo. La web ha decidido ofrecer su porno gratis a todos los españoles (incluido el premium) mientras dure la cuarentena en la que nos encontramos por el estado de alarma a fin de frenar la expansión del coronavirus.

El portal, primero decidió ofrecer este servicio en Italia, y ahora llega al pueblo español. Así lo anunciaba Pornhub a través de su cuenta de Twitter: «A la luz de la expansión de las cuarentenas, ¡estamos extendiendo Free Pornhub Premium por un mes a nuestros amigos en España! Pornhub también donará las ventas de Modelhub de este mes (las ganancias del modelo permanecerán intactas) ¡Vamos, España!».

In light of expanding quarantines, we are extending Free Pornhub Premium for the month to our friends in Spain! Pornhub will also donate this month’s sales from Modelhub (model earnings will remain untouched) ¡Vamos, España! pic.twitter.com/CNCgPNYVmC

— Pornhub ARIA (@Pornhub) March 17, 2020