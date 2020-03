Ensalada de salmón: Las cinco mejores recetas

La cena juega un papel muy importante en la dieta y si quieres adelgazar, debes cuidar lo que consumes en la noche.

Indudablemente, es conveniente comer menos carbohidratos o grasas después de las 17:00 Hrs.

En cuanto a la dieta, resulta interesante un artículo publicado en The New York Times, que explica que la mayoría de los estudios que comparan dietas dan resultados parecidos: no hay diferencia en la pérdida de peso entre grupos de estudio, siempre y cuando la ingesta de calorías permanezca idéntica.

La dietas que restringen las calorías tiene como resultado la pérdida de peso, pero algunas de esas famosas dietas no son saludables, aunque te ayuden a bajar algunos kilos.

En lo que coinciden los expertos sobre alimentación, es que los alimentos no procesados o poco procesados, además de la ingesta abundante de frutas y verduras, puede mejorar tu salud.

La clave de toda dieta es mantener una alimentación saludable. Y como no siempre es fácil durante todo el día, es importante que cuidemos las cenas para que sean ligeras, equilibradas y, al mismo tiempo, apetitosas.

Beneficios del consumo de salmón

El salmón es una excelente fuente de proteína de alta calidad, vitaminas y minerales. Contiene potasio, selenio y vitamina B12, ideales para mantener en buen estado el funcionamiento de la tiroides y el intestino. Además, es bueno para el corazón porque ayuda a regular la presión arterial.

Su contenido graso es excepcional contiene Omega 3, que ayuda a disminuir los niveles altos de colesterol dañinos en la sangre, ayudando a mantener en buen estado las arterias.

La vitamina D que posee el salmón ayuda a que nuestros huesos estén más fuertes y contribuye a la formación de la estructura ósea. Resulta ideal para las mujeres, ya que previene la osteoporosis.

Evita que la formación de coágulos en la sangre, logrando que nuestra circulación sanguínea aumente. También, contribuye a la regeneración celular por su contenido en vitamina A, y también interviene en el funcionamiento óptimo de la memoria gracias a su contenido en Omega 3.

Lo que no sabías sobre el salmón