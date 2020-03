Ferreras y laSexta manipulan información sensible en plena crisis del coronavirus para favorecer a Sánchez

Masivo apoyo de los españoles al Estado de Alarma decretado por el Gobierno”.

No se asuste. España no se ha vuelto loca.

Es sólo el titular con el que que vienen abriendo los espacios informativos de laSexta, desde el ‘Al Rojo Vivo’ de Antonio García Ferreras hasta las noticias de la cadena de Atresmedia.

Un mensaje que, siguiendo las consignas que fabrican Iván Redondo y los gurús mediáticos de La Moncloa, lanzaron el viernes y repiten este sábado, aderezado con uno de sus singulares ‘barómetros’, siempre favorables a los intereses de la izquierda.

Aunque habitualmente son de difícil credibilidad y peor digestión, este último sondeo es especialmente inverosímil y exhala un insoportable hedor a ‘manita’ de García Ferreras a sus amigos de Moncloa, tanto a Pedro Sánchez como a Pablo Iglesias.

De otras noticias como que familias de fallecidos por coronavirus -y ya son más de un millar lo muertos- exigen que se juzgue a Sánchez y a Iglesias por ‘negligencia criminal’, ni se hacen eco.

En Francia, donde tres médicos emprendieron este jueves acciones penales por ‘negligencia‘ contra el primer ministro, Édouard Philippe, y la exministra de Salud, Agnès Buzyn, la gota que colmó el vaso fue la primera vuelta de las elecciones municipales, que se celebró el pasado domingo 15 de marzo con todas las luces de alarma ya encendidas.

En España, el motivo más evidente son las manifestaciones feministas del 8M, a las que todo el aparato del Gobierno y sus principales miembros animaron a ir en masa.

Según laSexta, algo que ha provocado la carcajada generalizada en el sector, casi el 97% de los españoles respalda la medida tomada por el Ejecutivo de Sánchez para frenar la expansión del coronavirus.

Atendiendo a la literalidad de lo que reza el ‘Barómetro Especial de laSexta’: “Un 96’5% apoya la medida tomada por el Ejecutivo para frenar la expansión del Covid-19”.

Ferreras, Ana Pastor y el resto de adláteres de la segunda cadena de Atresmedia están estos días “entregados” al Gobierno social-comunista en una crisis sanitaria que solo unas semanas antes negaban los gurús informativos de laSexta.

Tal como les revelaba Periodista Digital, un tuit de Pastrana lo viene denunciando y ha encontrado una rápida y veloz aceptación.

Recordad esto: Jordi Évole, Ana Pastor, Ferreras, Julia Otero, Mejide, Ignacio Escolar, Susanna Griso, Fernando Berlín, Antonio Maestre: todos ellos han contribuido a propagar el virus. Su prioridad era obedecer las órdenes del Gobierno.

La publicación de este sondeo, a todas luces manipulado por García Ferreras, es clara muestra de ello y además hace hincapié en que tan sólo un 3,1% de los españoles se muestran contrarios a la decisión del Ejecutivo y un 0,4 no sabe o no contesta ante la pregunta. Según laSexta, Por electores de partidos políticos, el apoyo se encuentra en picos bastante igualados: 98,2 entre votantes del PSOE; 97,5% de Unidas Podemos; 95% del PP; 90,4% de Vox y 87,2% de Ciudadanos.

LaSexta asegura que una de las medidas tomadas, la del confinamiento, es valorada de forma muy diferente en cuanto a su duración: un 56,7% cree que no bastará con el plazo fijado y se prolongará durante un mes. Un 21,2% estima que irá a más de dos meses y un 14,9% considera que bastará con quince días. Un 7,2% no sabe o no contesta.

Cero en credibilidad porque tienen en el proceloso mundillo de la manipulación, la censura y el mangoneo, una larga tradición los ansiosos y millonarios directivos de esta cada día más triste cadena.

Son los encorbatados y perfumados ejecutivos que dirigen Atresmedia: los forrados Silvio González, Mauricio Casals, Javier Bardaji, José Creuheras… a ellos no les preocupa que su segunda cadena de televisión manipule la información en pro de favorecer al Gobierno socialista-comunista.

