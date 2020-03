Losantos inocula ‘espabilina’ a la derecha para que haga del coronavirus un martillo pilón para derribar a Sánchez

Federico Jiménez Losantos tiene claro que las derechas en España tienen que aprovechar la crisis sanitaria del coronavirus como arma arrojadiza para derribar del poder a Pedro Sánchez.

En su artículo de este 22 de marzo de 2020 en Libertad Digital, el periodista turolense considera que, por supuesto, aquí todos están en el mismo barco a la hora de luchar contra la pandemia, pero que a PP, Ciudadanos y VOX no se les puede olvidar que si hemos llegado hasta un escenario con cerca de 30.000 contagiados y más de 1.000 muertos es por la impericia del gobierno social-comunista.

Porque el también director de ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio) tiene claro que a poco que se le permita un palmo de terreno a Sánchez e Iglesias, ambos tratarán de llevar a España a una dictadura, algo que en parte, de manera soterrada, ya están perpetrando:

Desde que el gobierno social-comunista decretó el Estado de Alarma contra el coronavirus, crisis que él tanto ha contribuido a desatar, nuestro país se ha ido deslizando hacia una forma de dictadura camuflada y que cuenta con la herramienta legal para liquidar el sistema constitucional: el decreto del Estado de Alarma en toda España, acogido con gran alivio por muchos sectores que renunciaron hace tiempo a la aburrida costumbre de leer. De haberlo hecho y sacado las necesarias consecuencias no habrían dejado pasar el artículo 13, que reza -o encadena, esputa y blasfema- así:

«Medidas para el aseguramiento del suministro de bienes y servicios necesarios para la protección de la salud pública. El Ministro de Sanidad podrá: (…) c) Practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria.»

Detalla Losantos como el Ejecutivo llegó a confiscar material sanitario, pero vendiendo la acción de una manera totalmente manipulada:

Un informe de Libre Mercado el 19 de Marzo, «La confiscación decretada por Sánchez deja sin material sanitario a España en el peor momento» mostraba con casos fehacientes y sangrantes, como el robo de 150.000 mascarillas a una empresa privada que abastecía a la Junta de Andalucía, a la que además injuriaron minuciosamente en la TVE del Gobierno y en el Duopolio Televisivo, al que se hace una ley especial para que no sean opados por empresas extranjeras (¡Berlusconi y D´Agostini!).

Todo lo que ha hecho este Gobierno que se burla en público de esa cuarentena que impone a los demás -Pablenín primero, Falconetti también- desde que se promulgó el Estado de Alarma es confiscar el material que ya estaba en marcha y no saber ni lo que tiene ni adónde lo manda. Y la clave de este desastre no es sólo su incapacidad para gestionar nada, típico del colectivismo comunista -que roba todo a todos, y a todos mata de hambre-, sino la propia redacción del decreto que no ofrece garantía alguna para la propiedad y ni siquiera establece un justiprecio para cualquier requisa. El resultado ha sido que las empresas privadas nacionales se han parado y las extranjeras nos dejan de abastecer porque el Estado no compra. La requisa es típicamente comunista: se queda con todo y no sabe qué hacer con nada.