Carlos Herrera se harta de las peroratas insufribles de Sánchez en televisión: «Cuidado, la propaganda no es liderazgo»

Pedro Sánchez está convencido de que la sociedad española sólo seguir la consigna: las consignas de la extrema izquierda y el nacionalismo, que se repiten una y otra vez sin admitir discusión.

Carlos Herrera ha comentado la caótica gestión de Pedro Sánchez al frente de la crisis sanitaria provocada por el coronavirus. En concreto, el comunicador estrella de COPE se ha centrado en la proyección pública que el presidente del Gobierno está haciendo de sí mismo a través de sus habituales comparecencias televisivas.

«Decididamente Pedro Sánchez ya es ‘Aló, presidente’, ha afirmado Herrera, en referencia al programa de televisión que Hugo Chávez presentaba en su día en la dictadura de Venezuela. El presentador de ‘Herrera en COPE’ ha criticado que Sánchez «se lleva una hora de prime-time para no anunciar ninguna medida. No dice nada nuevo. Comparece para que no le echemos la culpa por reaccionar mal y tarde» ante el surgimiento de la crisis del coronavirus.

«Es esa vieja tentación de los mítines», ha continuado Herrera, «peroratas insufribles sin nada que decir, autocomplacencia irritante del presidente de un Gobierno que ha centralizado las compras de material sanitario y que ha llegado tarde a todas. Aún no sabe garantizar cuándo esos equipos van a llegar a su destino».

Herrera ha descrito los discursos televisivos del jefe del Ejecutivo de la siguiente forma: «Propaganda y solo propaganda. Propaganda cursi, interminable, narcisista. Y cuidado, la propaganda no es liderazgo», ha advertido Herrera.

Herrera afirmó que «seguramente este sábado Sánchez ya sabía que íbamos a prorrogar el estado de alarma». «Pues comparece una hora para no decir eso. Es mejor tener otra intervención al día siguiente y anunciar exactamente la prórroga de quince días».

«A Sánchez lo que hay que pedirle es menos sentimentalismo y más eficacia, bastante más eficacia».