El director general de Telemadrid se queda en su casa por miedo al coronavirus y las redes lo crujen a memes

Lo ha confirmado PD, haciéndose eco del enfado de la plantilla de Telemadrid y de Onda Madrid. Su Director General, José Pablo López Sánchez, ha desaparecido de las instalaciones de Telemadrid en la madrileña Ciudad de la Imagen por miedo al coronavirus, al que sí se enfrenta en la redacción y en la calle sus trabajadores.

Desde hace una semana, en plena ola de contagios, no ha acudido a su despacho, sin que haya habido recomendación médica para ello. José Pablo López Sánchez, afirman empleados de la radio y televisión públicas madrileñas, “tiene miedo y se queda en su domicilio. Utiliza la videoconferencia, y como cargo público que pagamos todos los madrileños, debería dar ejemplo y acudir a la sede de Telemadrid. Un redactor lo hace cada día por menos de 2.000 euros al mes y él cobra un sueldazo ”.

Es tal el malestar, que circula por los móviles de los trabajadores un meme en el que se acusa a López Sánchez de haber abandonado el barco por miedo. “Le hemos empezado a llamar el capitán Schetinno, que abandonó el crucero Costa Concordia, mientras se hundía el barco con sus pasajeros”, puntualizan.

TELEMADRID NO SE HA LIBRADO DE CONTAGIOS, PERO SUS TRABAJADORES SIGUEN AL PIE DE LA NOTICIA FÍSICAMENTE

“Todos tenemos miedo”, afirma otro de los trabajadores consultados por PD, ”pero no dejamos de acudir a nuestro trabajo físicamente y el Director General debería dar ejemplo, ya que se le llena la boca de que Telemadrid es un servicio público esencial, pero lo está siendo por los trabajadores que arriesgamos”.

Según ha podido saber este digital Telemadrid y Onda Madrid no se han librado de contagios. Contagios para los que, según narran varios empleados, “no se han puesto todas las medidas de prevención suficientes. No se han proporcionado mascarillas a los equipos que salen a cubrir noticias a la calle, con el alto riesgo que suponen las grabaciones a personas. Desde el principio, los propios periodistas hemos tenido que desinfectar los micrófonos o taparlos con celofán. No se nos ha dado gel y las locuciones se hacen masivamente sobre un micrófono que tenemos que limpiar cada uno de nosotros con alcohol y gasas, con el riesgo de contaminación que supone. Sabemos la dificultad de conseguir ahora mascarillas, pero al principio, sí se nos podrían haber entregado, al igual que guantes y gel”.

Trabajadores que recuerdan que el Director General es un cargo público pagado por la Comunidad de Madrid y que “debería estar al pie del cañón, dando ejemplo, teniendo en cuenta , además, que presume de ser periodista, aunque jamás ha cubierto una noticia como redactor de calle ”.

Otro empleado de Onda Madrid va más allá al hablar del perfil psicológico de su Director General. Asegura que en la Ciudad de la Imagen se sabe que “es un aprensivo, muy miedoso y muy cómodo. Le agobia el transporte público. No lo utiliza y tiene un coche pagado por todos los madrileños a su disposición para desplazarse. —El director de Telemadrid disfruta como nadie de su coche oficial mientras la hunde en audiencia—

Ahora tiene miedo al contagio hasta en esos vehículos individuales. Es muy libre de hacerlo, pero no puede estar al frente de una empresa donde buena parte del trabajo no se puede hacer on line por su propia naturaleza, lo que obliga a exponerse a sus trabajadores. “Todos tenemos miedo”, insiste ese trabajador, pero aquí estamos”.