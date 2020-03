El Quilombo / laSexta Noche saca a pasear a su perro rabioso para culpar al PP de los muertos por el coronavirus

¿Renuncia el millonario Wyoming a cobrar los alquileres de sus 20 pisos? ¿Se reduce el sueldo a la mitad y lo aporta para comprar respiradores y mascarillas?

Parece que, que se suma a la iniciativa de las grandes cadenas de televisión de solicitar que el Gobierno socialcomunista desvíe dinero imprescindible para luchar contra el coronavirus y subvencione a ‘Caraduras sin Fronteras’ con dinero público mientras pasa la crisis.

No tienen vergüenza. Mientras los españoles caían como chinches en los hospitales y en sus casas por coronavirus, la cadena favorita del régimen socialcomunista sacaba a pasear al rabioso Wyoming para que ataque al PP y buscar rédito político.

Era tal su cinismo, que el millonario ‘progre’ Wyoming arrancó en tono conciliador diciendo que “ahora” no tocaba culpabilizar a nadie, pero sí “una reflexión sobre por qué nos encontramos en esta situación”.

El millonario José Miguel Monzón Navarro, que posee una fortuna inmobiliaria repartida en más de 20 pisos, no hizo ni un amago de rascarse el bolsillo y hacer una donación en este momento en el que España enfrenta una epidemia sin recursos.

Leyendo datos del INE, Wyoming explicó que entre 2009 y 2014 hay 2.800 profesionales menos y casi 2.000 “camas efectivas” menos en la Comunidad de Madrid. Se cuidó de dar nombres pero era fácil entender que si se refería a la sanidad madrileña era para atacar al PP. «Hemos visto imágenes de gente en los pasillos».

«No es momento ahora de pedir responsabilidades, pero sí de pensar por qué hemos llegado hasta aquí: han disminuido en 2.800 los profesionales de salud, hay casi 2.000 camas efectivas menos en Madrid, el Puerta del Hierro está cerrado, lo que supone 600 camas que se perdieron, es momento de reflexionar», dijo en todo enfadado.

«Que den la cara, que firmen, apelo a la responsabilidad de los votantes, hay que exigir a los representantes que incluyan en los programas no hacer recortes en Sanidad. Estoy muy en contacto con los médicos por ser compañeros, y se quejan del maltrato y abandono de instituciones -y ciudadanos-. No hay que aplaudir y luego, a otra cosa: han aumentado las agresiones en urgencias y no es de recibo con nuestro poder adquisitivo. Les hemos dejado solos en las mareas blancas».

«Desde algunas instituciones (algunos consejeros de Sanidad y Gobierno) se les ha acusado de falta de solidaridad con los ciudadanos al hacer una reivindicación salarial una clase considerada privilegiada -la médica- y hasta algunos médicos tiraron la toalla. No hay que quitar camas ni cerrar plazas, sino incrementarlas como demanda sociedad, así, en situaciones de emergencia como esta, estaríamos mejor».

Es decir, ahora que el Gobierno socialcomunista demuestra toda su ineficacia e incompetencia es cuando hay que hacer una pacto de Estado por la Sanidad. Ahora es cuando toca echar una mano a la izquierda sectaria que hasta ayer estaba celebrando la exhuamción de Franco y amenazaba con meter en la cárcel a los que se desviaran del pensamiento oficial.