El socialista Carmona insulta a Alfonso Ussía: «Sinvergüenza, gilipollas, desdentado, peinaovejas»

El socialista Antonio Miguel Carmona ha aprovechado la caída en desgracia de Alfonso Ussía de La Razón para arremeter contra el columnista por defenderse de los ataques de Francisco Marhuenda y Planeta.

Carmona, en su ‘Diario Progresista’, el digital que él mismo fundón, llama de todo a Ussía.

Y de todo es de todo.

Haciendo un repaso rápido a su texto, se permite llamarlo «el más pera y fantasma de los juntaletras de la patria», «viejo, desdentado y halitósico», «uno de los más frívolos periodistas españoles», «gañan», «sinvergüenza», «gilipollas», «peinaovejas»…incluso desvela que sus familiares le pedían favores de su parte cuando era Carmona era cargo público.

No parece ser este el estilo del socialista y tertuliano, pero hemos repasado la veracidad de su escrito y tiene toda la pinta de ser suyo, quizás escrito en un arrebato y sin medir mucho los tiempos y las consecuencias de lo publicado.

En primer lugar, celebra la caída en desgracia de Ussía en La Razón:

Después, asegura que intentaba aprovecharse de él para que ayudase a sus familiares:

Si no fuera por viejo, desdentado y halitósico, dicen, sería más explícito en este artículo de uno de los más frívolos periodistas españoles según sus propios compañeros. Confieso que sus familiares me pedían favores de su parte, siendo el que suscribe cargo público. Pero, pobre de él, jamás moví un dedo a tamaña desvergüenza más propia de un tahúr que de un caballero. No digo que llegaran al delito, pero conservo pruebas por si acaso, de su recomendación vana.