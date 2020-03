Enric Sopena ‘resucita’ para sumarse a los ataques de la izquierda a Alfonso Ussía: «Su estilo es faltón, machista y homófobo»

Por tus enemigos te conocerán.

Y ha sido caer en desgracia Alfonso Ussía de La Razón, a donde esta misma mañana confirmaba que no tiene previsto para volver, para que salgan francotiradores desde la izquierda ha llamarle de todo.

La palma se la llevó el socialista Antonio Miguel Carmona, en un faltón e irrespetuoso artículo desde ‘Diario Progresista’ donde agotó los calificativos contra el aún columnista de La Razón.

Ahora, desde las filas progres, otro socialista de pata negra, Enric Sopena, fundador y presidente de honor de ElPlural.com, ha cargado con todo contra Ussía:

«El periodista y escritor, que no se cansó de insultar desde su columna, pega la espantada contando medias verdades», dice Sopena, en referencia a la versión que ha ofrecido a Jiménez Losantos en su programa de esRadio en contraposición a la que primeramente ofreció Paco Marhuenda en ese mismo micrófono.

La situación recuerda mucho a la vivida en 2004, cuando Ussía dejó el periódico ABC , al que llevaba vinculado veinte años, después de que la cabecera no le publicara un artículo titulado El cerdo vasco. Ese mismo año, fichó por La Razón. Desde la contraportada, ha escupido odio e insultos a diestra y siniestra, sin que se le pusiera límite

Recuerda el veterano periodista desde el digital ‘progre’ que ahora dirige Angélica Rubio.

«Ni siquiera las sentencias condenatorias que han costado mucho dinero al periódico, según reconoce el director Francisco Marhuenda, impedían que continuara con su estilo faltón, machista y homófobo», completa Sopena, que compite con Carmona en su estilo faltón contra Ussía. Y luego ambos se quejan de las supuestas barbaridades del ahora purgado columnista.

La explicación es que el contenido del artículo no tiene nada que ver con la espantada. No se trató de censura, sino que Ussía, fiel a su estilo, se negó a compartir contraportada con Marhuenda. Porque él lo vale. Incluso en estos momentos graves, siguió mirándose el ombligo y no aceptó que se dividiera la contraportada en dos, para incluir su artículo y el del director del periódico. Esa es la explicación que dio Marhuenda en la radio.