En plena crisis del coronavirus un profesor independentista ‘infecta’ con su estupidez: «España hoy es la destrucción de Cataluña»

El odio del separatismo no tiene fin. Jordi Galves, profesor y escritor, ha publicado este 27 de marzo de 2020 una columna en el diario ‘Larepública.cat’ bajo el nombre ‘Virusánchez el exterminador’.

En este texto aprovecha la crisis del coronavirus para arremeter contra España y el Ejército: «La lucha contra el virus une una barbaridad pero todavía une más la lucha contra Cataluña. Señoras y señores, lo único que hoy une España es el odio hacia Cataluña«. El separatista asegura que el Ejército español «no está haciendo nada sustancial contra la pandemia» y que se ha convertido en el «protagonista de una fabulosa campaña de propaganda».

«Como si los ‘españolistas’ no pensaran, como Espartero, que para que ellos vayan bien, hay que bombardear Barcelona cada cincuenta años», asegura.

«Como si no hubieran hecho detenciones arbitrarias, injustas, de independentistas como la de Tamara Carrasco. Como si Valtònyc no tuviera derecho a cantar lo que quiera. Como si no estuvieran destruyendo nuestra identidad cada día que pasa, atacando nuestros valores como sociedad, nuestra lengua».