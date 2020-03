Ussía corta su relación con Marhuenda con un recado salvaje: «El ambiente en La Razón se estropeó con la compra de laSexta»

Alfonso Ussía ha intervenido telefónicamente en esRadio este viernes 27 de marzo de 2020 para dar su versión de los hechos tras su polémico e inesperado veto de La Razón.

El columnista ha explicado la llamada que recibió del subdirector Alfredo Semprún, tal y como contó PD el pasado martes 24 de marzo, y la reacción que posteriormente tuvo ya el director con él, negándose a publicar un artículo diferente que tenía por protagonistas al Conde de Godó y al rey Juan Carlos.

Ussía ha destacado que desde que «se compró laSexta«, en relación al proceso de fusión de Antena3 con la cadena izquierdista, que dio lugar a Atresmedia, «el ambiente en La Razón, al menos por su parte», se estropeó» y ha descartado una posible reconciliación: «ya no hay marcha atrás, cuando las aguas se enturbian, es muy complicado limpiarla».

Alfonso Ussía: Ayer me oí la intervención de Paco Marhuenda, esto es un problema pequeño. Yo hace unos meses, sabía que estaba señalado porque nunca tragué con el asunto de laSexta y las ambigüedades de Susanna Griso pero de momento yo seguía escribiendo en La Razón, un día me llamó Alfredo Semprún para decirme que se había monetizado mi página y que iba a escribir con Paco Marhuenda.

Yo solo dije que eso había que advertirlo un poco antes. Luego Marhuenda habló de mi vanidad, cuando yo he escrito toda mi vida con alguien al lado, con Mingote, con Campmany, con Losantos…era la forma de ponerme un poco la zancadilla y yo respondí que no quería escribir con Paco Marhuenda. Al día siguiente me llamó ya Paco, dolido por mi respuesta a Semprún y yo me ratifiqué y le dije que le enviaría a Semprún un artículo más breve llamado ‘Pequeños Episodios Nacionales’ y Marhuenda dijo que ese articulito no sería publicado.

Los dos personajes fundamentales eran el Rey Juan Carlos y el Conde de Godó. ¿Godó es el dueño de la empresa? Pues me dijeron que no se publicaba. El artículo del Conde de Godó esta solo en mi ordenador. Marhuenda dijo que ha constatado que eso que cuento no ocurrió. Yo entiendo que La Razón crea en el libre mercado y considere que no soy una persona útil para ese periódico pero las cosas hay que hacerlas con mayor cordialidad y sinceridad.

Jiménez Losantos: ¿No hay marcha atrás?

Alfonso Ussía: No, es muy difícil ya. No puede haber marcha atrás porque yo soy muy respetuoso con ellos, he estado 16 años con ellos y quiero respetarles su decisión. Si su decisión es prescindir de mí, que me lo digan y sin rodeos..catalanes. No tengo más ofertas porque primero tengo que llegar a un acuerdo de solución de contrato con La Razón.

No es cierto lo que dijo Marhuenda y yo comprendo la historia mejor que él. Si han decidido prescindir de mí que lo digan, no metan ladrillos en mi trabajo. Siete años escribiendo la contraportada de La Razón sin faltar ni un solo día eso se merece un respeto.

Rosana Laviada: ¿Esto no tiene solución?

Alfonso Ussía: El agua cuando se ensucia es muy difícil de limpiar. El ambiente general de ese periódico se empezó a estropear cuando se fusionó con laSexta. Yo no lo entendí, me parece un periódico liberal-conservador, Antena3 es ambigüa pero laSexta es Podemos y la ultraizquierda.

Jiménez Losantos: A lo mejor esto se arregla…

Alfonso Ussía: Ni ellos quieren arreglarlo, porque ellos lo han forzado. Y yo ahora no escribiría con el mismo entusiasmo.