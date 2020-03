"Ahora estamos más solos que nunca... más solo que nunca en medio del océano"

El coronavirus llega de la covid-19 a la Isla de Pascua, y desata el terror en uno de los lugares más remotos del Planeta Tierra

"No tenemos Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), no tenemos Unidad de Diagnóstico Intensivo (UDI), especialistas en situaciones graves no tenemos. La isla no está preparada para esto"