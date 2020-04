Negre salta a la yugular de ‘El Lechero’ Fortes por sus descaradas manipulaciones en TVE: «Siempre al servicio del Gobierno»

Ya era ahora que alguien le plantara cara al comisario político de la izquierda radical en TVE, Xabier Fortes, más conocido como ‘El Lechero’ y presentador de ‘Los desayunos de TVE’.

Javier Negre, adjunto a la Dirección Audiovisual de Unidad Editorial y habitual tertuliano en diversos platós de televisión, le reprochó la manipulación de colar de matute a un «psicólogo» en e telediario de TVE ocultando que era el escrachador de policías y ex concejal de Más Madrid, Javier Barbero. «Puestos a desinformar, no seas tan descarado», le soltó Negre a Fortes.

La manipulación de la TVE que pagamos todos. No tienes vergüenza @xabierfortes . Puestos a desinformar, no seas tan descarado. https://t.co/HjBZjenByL — Javier Negre (@javiernegre10) March 31, 2020

Fortes recurrió a la mentira barriobajera acusándole de firmar reportajes falsos:

Lamento desmontar otra de tus mentiras. Desde esta semana estoy en otro programa, pero en fin, qué esperar de alguien con tu ‘historial’ judicial, condenado y multado por ‘malas prácticas’. Es este otro de tus chantajes? Lo siento, pero de gente como tú solo temo el elogio. https://t.co/JDLWinDBDG — Xabier Fortes (@xabierfortes) March 31, 2020

Negre le recordó a Fortes que fue exonerado de esa sentencia, y acto seguido volvió a noquearle a sopapos: «Veo Xabier Fortes que no te has enterado de la comisión que me exoneró. De tu historial mejor no hablar. Siempre al servicio del Gobierno y aunque digas que no estás en ese programa solo hay que preguntarle a tus trabajadores quien manda en TVE. Tú».

Ante el silencio de ‘El Lechero’, el periodista de El Mundo le restregó la famosa “purga” de tertulianos aplicada por Fortes y los suyos en Radio Nacional y Televisión Española.