Juan Carlos Girauta pone patas arriba TVE colocando a Goebbels como becario suyo y el ‘Lechero’ Fortes es el primero en darse por aludido

Si Goebbels nace un siglo más tarde lo ponen de becario en el ente, y de ahí no pasa». Tremenda ‘rajada’ de Juan Carlos Girauta contra TVE en su columna del diario ABC.

El primero en darse por aludido, cómo no, Xabier Fortes, que ha entendido de la polémica columna de Girauta que el ex diputado de Ciudadanos les llama «nazis», con toda las connotaciones negativas que ello tiene y no. Girauta, fiel a su estilo bravucón y provocador, se queda con la parte ‘nazi’ de manipular que practicó Goebbels en el Tercer Reich, pero no dice que nadie en Prado del Rey mande judíos a asesinar a los hornos crematorios.

«Estamos desbordados de trabajo. Seguro que hemos cometido errores y más de una torpeza, yo el primero, que debemos ser criticados por ello, pero calificarnos de Nazis creo que sobrepasa todo lo tolerable. Los profesionales de RTVE merecen ya una disculpa. #orgullosodeRTVE», decía Fortes en su Twitter, en cuanto tuvo conocimiento de la columna de Girauta.

Estamos desbordados de trabajo. Seguro que hemos cometido errores y más de una torpeza, yo el primero, que debemos ser criticados por ello, pero calificarnos de Nazis creo que sobrepasa todo lo tolerable. Los profesionales de RTVE merecen ya una disculpa. #orgullosodeRTVE pic.twitter.com/SlV3yHLL2e — Xabier Fortes (@xabierfortes) April 2, 2020

Para Fortes que, recordemos, nosotros tampoco le hemos llamado nazi, pero recalcamos que sospechosamente se hizo con el puesto de ‘Los Desayunos’ tras la moción de censura de Pedro Sánchez a Mariano Rajoy, lo que acabó con el mandato de los ‘populares’ tanto en Moncloa como en Prado del Rey y Torrespaña, lo que le deja marcado a favor de una opción política, «alguna torpeza» es entrevistar a un podemita camuflado y a un psicólogo de Más Madrid ocultando sus filiaciones políticas para sacudir a Isabel Díaz Ayuso.

No, Xabier, eso no es una torpeza, eso es manipular a conciencia desde una televisión pública. Quizás lo de que Goebbels sería hoy día vuestro becario no va tan desencaminado.

Girauta: «Alarma el estado de la tele pública»

Lo cierto es que el ex de Ciudadanos no ahorra calificativos a la hora de referirse a la situación de TVE, algo que habrá puesto de los nervios a los afines al gobierno de coalición actual, a quienes deben el puesto: Rosa María Mateo, administradora única cada día menos provisional, Enric Hernández, ‘supercomisario’ venido de fuera con el aval de Moncloa para controlar a los de dentro, y el propio Xabier Fortes, el ‘tonto útil’ de los dos anteriores para que de la cara por todos ellos en Twitter.

Por cierto, yo creo que prime time lo ha traducido la Mateo, por culpa de los falsos amigos, por «primero time», o «de entrada, estafe», pero es solo una sospecha que además nos aparta del meollo ontológico.

Y propone a la administradora única cada día menos provisional una serie documental sobre el filósofo alemán existencialista: «Pero el ser es la fuente del ente, advierte Heidegger. Confundidos, en RTVE piensan: Yo soy el que Soy.» No hubiera estado de más que Girauta hubiera añadido que, dentro de la magna obra existencialista del filósofo germano, junto a ella también pasará a la posteridad las simpatías de Heidegger por el nacionalsocialismo y que nunca condenó el Holocausto. Sobre todo en una columna donde ha entrado de rondón Goebbels.

«Si Goebbels nace un siglo más tarde lo ponen de becario en el ente, y de ahí no pasa»

Finaliza con dos párrafos demoledores donde no hace falta leer mucho entrelíneas para observar que el mayor problema no es el ministro alemán de Propaganda. Pero es que Fortes no será ‘Premium’ en ABC y no se la ha leído completa: