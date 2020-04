Una oyente de RNE convulsiona la radio pública exigiendo transparencia al Gobierno: «Nosotros obedecemos estando en casa, pero queremos información veraz»

Una oyente de ‘Las Mañanas‘ de Radio Nacional ha convulsionado RTVE, que vive en la polémica permanente por la controvertida, cuando no sesgada, gestión, de la administradora única cada día menos provisional Rosa María Mateo.

La mujer ha aprovechado el turno de los oyentes del programa que presenta Iñigo Alfonso para desahogarse y exigir mayor transparencia al Gobierno del PSOE-Unidas Podemos por la discutida estrategia de Moncloa de hacer llegar las preguntas de los periodistas en las ruedas de prensa.

«Nosotros obedecemos estando en casa, pero queremos información veraz. No me parece bien que los periodistas no puedan repreguntar o que se seleccionen previamente qué cuestiones se hace llegar», decía esta oyente en la radio pública sobre la delicada maniobra de Miguel Ángel Oliver, secretario de Estado de comunicación, y su equipo.

El presentador de ‘Las Mañanas’ asentía y le daba la razón a la oyente de su programa.

Los periodistas denuncian el sistema de mordaza ideado por Moncloa en las comparecencias políticas

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha aficionado a esta situación del estado de alarma, al menos en lo que toca a la parte mediática.

El presidente del Ejecutivo español y sus ministros están como peces en el agua cuando tienen que comparecer en la sala de prensa de La Moncloa.

No hay periodistas presenciales y todas las preguntas, enviadas a un grupo de whatsapp, son convenientemente filtradas por el equipo del secretario de Estado de Comunicación, Miguel Ángel Oliver.

Periodista Digital ya denunció hace unas fechas esta manipulación a raíz de las quejas de varios compañeros y de nuestro propio medio viendo como, o bien insistentemente nunca se escogían nuestras preguntas o bien las cercenaban a conveniencia, como llegó a suceder incluso con una redactora de Radio Nacional, es decir una emisora controlada por el propio Gobierno. Por esta razón, los periodistas han ido un paso más allá y han suscrito un manifiesto al cual se han adherido ya más de un centenar de profesionales de varios medios de comunicación. Bajo el lema ‘La Libertad de Preguntar‘, exponen que:

En una situación de crisis el derecho a la información es más importante que nunca. Con España en estado de alarma, el Gobierno disfruta de unos poderes muy superiores a los normales, por lo que es importante que la prensa realice su labor de control, más aún cuando el Parlamento ha limitado enormemente su actividad. La principal forma de ejercer esta función desde el periodismo es a través de las preguntas -y las repreguntas- a los miembros del Gobierno.

…y Miguel Ángel Oliver se venga y los castiga sin preguntar

Miguel Ángel Oliver esperó muy poco para vengarse de todos los periodistas que firmaron el manifiesto contra el control del Gobierno a sus preguntas.

Lo denunciaba Ketty Garat, de Libertad Digital, este 1 de abril de 2020: «El secretario de Estado, Miguel Ángel Oliver, castiga a los periodistas que firmaron el manifiesto #LaLibertadDePreguntar y no concede ninguna pregunta a los habituales de Moncloa».

Todos esos periodistas habían criticado que todas las preguntas que le estaban haciendo llegar al gobierno fueron filtradas previamente por el equipo de Oliver.

Pero es que hay más. Según están denunciando varios periodistas, Oliver no ha formulado una pregunta clave que han hecho hasta 16 periodistas en la rueda de prensa de este 1 de abril.

Garat decía cual era.

¿Está considerando el Gobierno cambiar el sistema de las ruedas de prensa para atender a la reclamación de profesionales de los medios de comunicación, que piden comparecencias con preguntas y repreguntas libres que no pasen por el filtro del secretario de Estado?

Patricia Arce, de EFE, la secundaba: «El secretario de Estado de Comunicación no ha formulado la pregunta que hemos hecho dieciséis periodistas hoy».

Esta situación ha provocado que Oliver empiece a ser conocido como cierto dictador chino. Lo único que ha conseguido con sus castigos fue que el grupo de whatsapp ardiese por los cuatro costados y que, entre las genialidades que se pudieron leer, está el apelativo con el que ya le empiezan a conocer al secretario de Estado de Comunicación, MAO.