Tremenda enganchada de María Claver con Alvise en ‘Estado de Alarma’ por defender a Ferreras: «Es un buen amigo y buen periodista»

El programa de Youtube ‘Estado de Alarma’ dejó este 2 de abril de 2020 el momento más tenso desde su exitoso estreno. Y fue cuando el consultor Alvise Pérez le lanzó un dardo envenenado al factótum de La Sexta, Antonio García Ferreras, quien le había llamado el día anterior en ‘Al Rojo Vivo’, “estercolero de la ultraderecha”.

Alvise le llamó «manipulador» y fue cuando María Claver salió a defender al presentador de ‘Al Rojo Vivo’ a capa y espada, algo dentro de lo previsible porque gran parte de sus ingresos de La Sexta y es una de las mujeres mimadas de la televisión de izquierdas. De hecho, hoy era una de las colaboradoras estrellas de Ferreras en ‘Al Rojo Vivo’.

«Alvise, yo vi a mucha derecha sacudirme sin compasión por ir a la Plaza de Colón. Y la única persona que me apoyó fue Antonio García Ferreras. Me parece que hacemos mal si contamos parcialmente la verdad. Mi verdad es que yo he podido hablar con total libertad en laSexta mientras que en medios de derechas me han echado a mí y más gente. Ferreras es un buen amigo, una buena persona y un buen periodista. Si hubieran más Ferreras en la derecha nos iría mejor» [se refiere a 13TV].