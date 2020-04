Carlos Herrera advierte de que la izquierda pretende aprovechar las muertes del coronavirus para «colarnos» su modelo comunista

Carlos Herrera ha analizado lo que estaría ocurriendo si en estos momentos tan críticos estuviese gobernando la derecha. El comunicador ha recordado otras crisis del pasado como los atentados del 11M o el desastre del Prestige, para ejemplificar cómo la oposición de izquierdas cargó sin miramientos contra los gobiernos del Partido Popular.

Herrera ha hecho alusión al anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy. Lo ha hecho para poner de relieve los bandazos con los que Sánchez está dirigiendo la crisis sanitaria derivada del coronavirus. Además, el comunicador ha terminado con una enigmática pregunta que resume a la perfección los inciertos momentos que estamos viviendo: “¿Aprovecharán algunos la coyuntura para colarnos su diseño de sociedad?”

“Estamos criticando que se confine a los asintomáticos sin mayores miramientos. La verdad es que no. No, si esas mismas autoridades se encargan de poner orden en la vida de esa persona: hijos pequeños que quedan desatendidos, personas mayores a las que le llevaba la comida, mascotas… Ya veremos. La transición que ha hecho este Gobierno es curiosa. Del puedes venir de una zona de riesgo y hacer vida normal si los pocos días no notas nada raro, a los asintomáticos encerrados, les guste o no”, ha comenzado analizando Herrera.

¿Aprovecharán algunos la coyuntura para colarnos su diseño de sociedad?

“Me hubiera gustado saber qué se estaría diciendo si esto nos hubiese pillado con un Gobierno de derechas. Si esto nos pilla con el gobierno de Rajoy desde el principio, madre mía, madre mía, madre mía. Ríanse del Nunca Máis. Ríanse del 11M, ríanse de todo eso. ¿Aprovecharán algunos…? Es la pregunta que les dejo ahora y luego si quieren ustedes la recupero, ¿aprovecharán algunos la coyuntura para colarnos su diseño de sociedad?”, ha terminado preguntándose el comunicador.