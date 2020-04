Herrera denuncia las artimañas del Gobierno para ocultar sus mentiras sobre el coronavirus: “Estos cantamañanas, esta panda de tramposos…”

Carlos Herrera ha denunciado en su editorial de las 6 h en COPE las circulares internas del Gobierno en las que se ponía en conocimiento la peligrosidad del coronavirus mientras se alentaba a acudir masivamente a las manifestaciones por el Día Internacional de la Mujer, 8M.

En los primeros días de marzo, allá por el día 3 y 4, ministerios y demás departamentos públicos empezaron a recibir una circular con pautas para que sus trabajadores evitaran contagios que todavía en ese momento el Gobierno no recomendaba al público en general.

Herrera ha criticado que, mientras los miembros del Ejecutivo se cuidaban de no mantener reuniones presenciales, de mantener la distancia de seguridad y de no besarse, animaban a la ciudadanos a manifestarse. Herrera también ha censurado que se está intentando blanquear dichos errores tratando de vender el confinamiento como algo divertido en los medios de comunicación afines al Gobierno: “Los pesebritos”. Algo que, según ha advertido el comunicador, “debemos no olvidar”.

“Y luego está el capítulo de la mala conciencia del Gobierno, que, por más televisiones, por más membrillos que haya por ahí, por más digitales subvencionados, los pesebritos, por mas tertulianos haciendo horas extras, por más trolls y bots que trabajen en redes sociales, por más comedias de situación que pretendan vender el confinamiento como algo divertido, les va a costar blanquearlo. Les va a costar”, ha comenzado explicando Herrera.

«Esas circulares que el Gobierno comenzó a repartir entre ministros y personal antes de principios de marzo. Una semana antes de que animaran a los ciudadanos a acudir masivamente a las marchas del 8M. Es que allí habían preparado su ley. Esa ley magnífica de la banda de la tarta de está insolvente de ministra de Igualdad que ha puesto ahí Podemos. Sánchez, vaya, en una palabra”, ha criticado el comunicador, que en el editorial de las 8 h llamó ‘panda de tramposos’ a los de Podemos.

“Y ya entre ellos estaban pasando circulares que decían: ‘oye, no vengas a trabajar, por si acaso un metro de distancia, no os deis la mano, no tengamos reuniones presenciales, nada de besos y abrazos, etcétera, etcétera. Y a la par, irresponsablemente, estos cantamañanas estaban animando a todo el mundo a marcharse a manifestarse el 8 de Marzo. Es que, ese, es un asunto que conviene no olvidar. Conviene no olvidar”, ha denunciado Herrera.