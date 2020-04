El Quilombo / Esther Palomera se flagela en el programa de Ana Rosa: «Fui una inconsciente y una irresponsable al negar la epidemia»

La tragedia del coronavirus saca a relucir el lado más humano de algunos tertulianos.

Todo comenzó cuando Ana Rosa Quintana desveló un viaje a Londres diez días antes de que se decretase el estado de alarma suscitó muchas críticas. «A quien está diciendo que en este programa estábamos viajando: sí señor, yo me fui a buscar a mi hijo, que estaba en un colegio, para traerlo a España. (…) Estaba alarmada y por eso fui a buscarle».

«No se recomendó el uso de mascarillas porque no había, igual que no se tomaron medidas a tiempo.. eso es así. También es verdad que no creo que esto se hiciese con mala intención», ha repetido una vez más la presentadora.

«Los expertos sí tenían información porque hablaban con la OMS (Organización Mundial de la Salud). Nosotros no somos científicos ni políticos. Faltaba información. El día 26 de febrero ya se hablaba de mascarillas y no se compraron», añadió Ana Rosa.

Y ahí fue cuando a Esther Palomera se le ablandó el alma y se mostró comprensiva con Ana Rosa confesando que ella «había sido una inconsciente y una irresponsable».

Hubiese sido interesante dejarla acabar pero enseguida la interrumpió Eduardo Inda para consolarla:

—No, aquí quien ha sido un irresponsable fue el Gobierno y el experto Fernando Simón que dijo que en España como mucho podría haber un caso de coronavirus.

—A ver, Inda. Tú igual que yo dijiste que no había que darle trascendencia.

—¡Porque me creí a Simón!

Hay algo en lo que tiene razón Palomera y es cuando acusó «a la comunidad científica de decir una cosa y la contraria. Lo hemos visto en este programa». Algo en lo que Ana Rosa no estuvo de acuerdo pese a que los hechos le daban la razón a Palomera.