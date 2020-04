Alfonso Rojo: «Me gustaría ver más cabreo en la gente y menos polladas en los balcones»

La campaña de #StopVerificadores que ha lanzado Periodista Digital contra el dupolio televisivo, las agencias de verificación de la ‘prensa roja’ y su servidumbre inmoral con el Gobierno de Pedro Sánchez ya cuenta con el apoyo de casi 100 patrones .

Alfonso Rojo, en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital, ha agradecido el apoyo de nuestros lectores a través de PATREON, modesto en lo económico pero invalorable en términos de arrojo y coraje moral.

El director de Periodista Digital señala el peligro de caer en la trampa del Gobierno de camuflar esta tragedia como una fiesta de balcones:

«A mí lo de los balcones me pareció bien al pricinpio pero ahora se ha convertido en una pollada. Esto no puede convertirse en una fiesta de balcones, es una tragedia de proporciones bíblicas. Me gustaría ver más cabreo y menos polladas de balcones».

«La foto de El Mundo de los ataúdes del Palacio del Hielo subraya en parte la magnitud de la tragedia. Nos recuerda a toda una generación que se ha deslomado por este país cotizando a la Seguridad Social y se les ha dejado morir asfixiados porque se les han negado los respiradores. Está desapareciendo la generación que más se ha esforzado por sacar este país adelante. Les hemos dejado morir»

Rojo ha comentado su articulo Mensaje a Sánchez, Iglesias y cuadrilla: ¿Son fake news y bulos lo que cuenta la prensa internacional sobre la ineptitud criminal del Gobierno? en el cual afirma que la estrategia de Gobierno es meter miedo al personal más que encarcelar periodistas. «Es muy sencillo asutar a los periodistas utilizando la ley vigente. Es como lo que decía en tiempos de Franco: «Al amigo el culo, al enemigo por el culo y al indiferente la legislación vigente».

«A Eduardo Inda no le van a meter en la cárcel, pero sí nos gustaría ver a OKdiario siendo más crítico con las televisiones. No lo van a hacer porque dejarían de ganar las peonadas que ganan. Jamás criticarán al gurú de toda la izquierda que es García Ferreras».

«A mí no me ha escandalizado tanto que los Podemos llevasen esa iniciativa a la Fiscalía porque vienen de dónde vienen, pero sí me ha chocado que Marlaska y Juan Carlos Campo amenacen diciendo que «nadie ser irá de rositas». Van a utilizar a la Fiscal de la información vaginal y que llamó ‘maricón’ a Marlaska [Dolores Delgado] para amedrentar a los periodistas que no les bailamos el agua».

«El apoyo de las televisiones al Gobierno acabará cuando vean que el peligro de esta riada se los lleve también a ellos. El periodismo español es una puta mierda»