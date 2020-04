El mendicante zejatero Juan Echanove le echa un descomunal rapapolvo al ministro de Cultura por dejar tirados a los actores

Juan Echanove, como buen ejemplar del ‘clan de la zeja’, tiene claro que al ministro de Cultura del Gobierno sociocomunista no hay que dejarle pasar ni media.

En plena crisis sanitaria por el coronavirus y sin actividad en el mundo de las artes escénicas al no considerarse una actividad esencial, los artistas están palmando un pastón, como en otros sectores, pero ellos consideran que deben tener la protección del Estado.

Por eso, cuando han escuchado al titular ministerial, José Manuel Rodríguez Uribes remedando a Orson Welles diciendo que primero va la vida y después el cine, Echanove ha convulsionado y ha empezado a vomitar exabruptos desde su perfil de Instagram:

El problema, lo deja claro Echanove, se llama carencia de pasta (y no de la de comer, precisamente):

¿Sabes lo que pasa? Nosotros llevamos soportando esto desde el comienzo de la democracia, y se lo voy a explicar: cada cosa que ocurre cae sobre la cultura como una losa de granito. Cada problema que hay. Y mientras que en otros países como Alemania o Francia la cultura se ha declarado un bien de primera necesidad con medidas especiales para protegerla porque no van a permitir que la cultura de su país se vaya por el desagüe. Usted, no. Usted cita a Orson Welles. Pero, ¿cómo no se te caen los dientes citando a Orson Welles? De verdad. Pero, ¿de qué vamos ya? ¿Orson Welles tú, Uribes? ¿De qué vas?

Acusa a Rodríguez Uribes de decir una bobada tras otra:

La sarta de estupideces de tus declaraciones hacen que nosotros nos demos cuenta de que desconoces el sector, de que no eres nuestro ministro. ¡Qué pena, coño, Uribes, estar con tu gente…! ¿Tanto te ha costado? ¿Primero la vida y después el cine? ¿Eres muy brillante? Te voy a decir una cosa: Pepe Guirao nunca hubiera dicho lo que has dicho tú. Carmen Alborch nunca habría dicho lo que has dicho tú. Alfonso Guerra nunca habría dicho lo que has dicho tú. En lo que a mí respecta, ya no eres mi ministro de Cultura. Porque si no hay cultura, para qué coño quiero un ministro. Me tienes caliente, Uribes. Iñigo Méndez de Vigo nunca habría dicho lo que has dicho tú, Uribes.