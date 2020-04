‘El País’ miente para salvar a Jorge Javier Vázquez pero fracasa su censura: vea el brutal vídeo de los “abuelos moribundos”

La maquinaria de la mentira y la infamia, que maneja con maestría el Grupo Prisa, se ha puesto en macha esta vez con el diario gubernamental El País. El rotativo de Soledad Gallego-Díaz trabaja a ‘plena disposición’ y mayor gloria de Pedro Sánchez, de su Gobierno y también de sus amigos, como Jorge Javier Vázquez.

Después de que Periodista Digital publicase un esclarecedor vídeo de los vejatorios pensamientos que el presentador de Telecinco tiene sobre los ancianos, las redes sociales comenzaron a echar humo. Tanto que saltaron las alarmas en Mediaset por la gravedad del asunto y, lejos de pedir disculpas, idearon una sorprendente respuesta desgraciadamente muy en boga estos días:

Negar la mayor, alegar que es un bulo y acusar de ello (como de todos los males que acontecen en España para tapar la negligencia criminal de este Gobierno) a la extrema derecha y a bots en las redes.

Con estos argumentos El País se marca una de sus habituales noticias ‘fakes’ y acusa a Periodista Digital de haber manipulado el vídeo con un contundente titular: “Jorge Javier Vázquez se rebela contra la manipulación de un vídeo suyo de 2017”.

Y mantiene ese hilo, el de la supuesta manipulación, hasta que no tiene más remedio que reconocer, casi a escondidas al final del texto, tiene que dijo lo que dijo:

“Hay mensajes por Instagram de gente maravillosa, cariñosísima, pero estoy alarmado y asustado por la cantidad de gente anciana, señoras y señores muy viejos que me escriben insultándome. Y yo pienso: estos señores que están a punto de palmarla, de encontrarse con Dios o con San Pedro, no se podrían dedicar a sembrar la paz y el amor antes de que les lleven al camposanto”.

Y, ante la evidencia, reduce la manipulación a que con esta noticia en PD actuamos “de poco buena fe” por sacar la noticia y, ¡atención!, “omitir el contexto”… ¿Qué pretende el community manager de Jorge Javier Vázquez que saquemos el programa entero de cinco horas”.

Dicen literalmente en El País, porque nosotros no mentimos: “En el montaje, que según el estudio realizado por Brizuela se lanza por primera vez en Periodista Digital, se omite el contexto y la primera parte, en un momento en que rebuscar esas declaraciones resulta ‘de poca buena fe’, como señala el community manager”.

Quizás haya comprado ese espacio en El País, más que una noticia parece un publirreportaje, y decimos ‘comprado’ porque se lo puede permitir: solo de Mediaset percibe 3 millones de euros anuales, emolumentos a los que hay que sumar otros hasta los más de 5 millones de patrimonio del ‘progre’ presentador.

Por cierto, algunos de estos ingresos los recibe fomentado la ludopatía anunciando en televisión ‘Yo bingo’.

No es de extrañar que El País defienda a Jorge Javier que es otro portavoz oficioso televisivo de Sánchez y ahora con más ganas con euros de por medio porque no hay dinero para mascarillas, los ancianos mueren abandonados en los hospitales por falta de respiradores, guardias civiles y policías nacionales tiene que trabajar sin protección y los sanitarios denuncian al ministro Illa por no darles medios y dejarles a merced de la epidemia, pero el Gobierno socialcomunista que preside Pedro Sánchez y donde juega cada día un papel más activo Pablo Iglesias, aprobó una multimillonaria ayuda financiera para medios afines, entre ellos Mediaset.