Luis del Pino atiza a Fernando Simón por haber desaconsejado el uso de las mascarillas «¡Imbécil, es un imbécil»

El pasado 26 de febrero de 200 el director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, dijo que «no es necesario que la población utilice mascarillas».

Y añadía: «El uso de las mascarillas sí que puede ser interesante en los pacientes con sintomatología y eso las autoridades sanitarias lo indicarán. Pero no tiene ningún sentido que la población ahora mismo esté preocupada por si tiene o no tiene mascarillas en casa. Y no es una opinión nuestra a nivel nacional, es una opinión que ha expresado la de OMS que han expresado otros países. Las mascarillas tienen su utilidad, tienen su función y tienen su ámbito donde utilizar y donde cumplen su función. Por tanto, es importante que la población no asuma mecanismos de protección que pueden no tener sentido».

Este 11 de abril de 2020 Luis del Pino ha ajustado cuentas desde esRadio con Simón recordando que ahora el Gobierno envía a los trabajadores a la calle sin protección porque no hay mascarillas en las farmacias por culpa de la desidia del Gobierno de Sánchez y «el imbécil» de Simón.

Del Pino también se ha acordado de todos los majaderos mediáticos de la izquierda como Antonio Maestre que se burlaban del uso de las mascarillas.