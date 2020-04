La comunista Cristina Almeida, que animó a asistir al 8-M porque el machismo mataba más que el virus, ahora dice sufrir por los muertos

Tiene la cara de cemento armado. Pero se lo puede permitir por ser la gurú de la cadena gubernamental.

Nadie le recordará en laSexta a la abogada comunista Cristina Almeida que animó a manifestarse el 8-M porque «el machismo es un virus mucho más peligroso que el coronavirus».

«Hemos tenido un virus durante siglos que ha sido el machismo y, como lo seguimos teniendo, es mucho más peligroso, más nocivo y más desigual que el coronavirus».

La hemeroteca solo sirve en la cadena de Antonio García Ferreras si es para atacar a los panolis del PP o a los fachas de VOX.

Sin el menor pudor, Almeida ha afirmado que lo que «peor» lleva de la situación de crisis sanitaria que afronta el país “es el número de fallecidos” que se está registrando, y que estos «tengan que irse solos»: «Me produce un dolor que llevo dentro y lo he sentido muy cerca con la muerte de Aute, un amigo al que no he podido despedir».

Se le debería caer la cara de vergüenza. Ahora disimulan lamentar la muerte de 16.000 españoles por un virus que decía que era una simple gripe. ¿No era que el machismo mataba más que el coronavirus?