Iker Jiménez ajusta cuentas con quienes negaban la epidemia: «Decían que yo hacía alarmismo y Ana Pastor periodismo con rigor»

El periodista Iker Jiménez habla en entrevista con ‘El Mundo’ desde la intimidad de su confinamiento.

Puede presumir de que a diferencia de otros, él avisó del peligro de la pandemia desde ‘Cuarto Milenio’.

Pero se cachondearon de él incluso compañeros suyos de su propia cadena como el zote de Risto Mejide que dijo que hacía alarmismo. Iker no es vengativo pero tampoco olvida.

«Podríamos haber sido más duros. Podríamos haber dicho más cosas en aquel y otros programas. Y es algo de lo que ahora me arrepiento. Pero es que yo veía todo el mundo tan a la contra… Yo veía reportajes como: ‘Cuarto Milenio esparciendo el miedo’ o ‘El rigor de Ana Pastor y el alarmismo de Cuarto Milenio’. Y yo lo que quiero es dar datos que sean útiles a la gente. Porque creo que nos están engañando, en el sentido de que nos hemos hecho una idea que no es».

«Es verdad que una parte de la gente no ve lo que está pasando, porque está atrincherada en su ideología. Han recibido información de sus popes que no era verdad. Y me da igual que haya gente arengando el 8-M, que era muy peligroso. Me da igual que haya gente haciendo un mitin de Vox, que era muy peligroso. Me da igual que haya gente diciendo que vayas al fútbol, que no pasa nada. La estrategia del poder es siempre fraccionarnos y que uno sea azul y otro rojo, y siempre se estén pegando y nunca se pregunten qué pasa».

«Pienso que estamos en una situación tan grave que no queremos todavía verla. Porque el ser humano es así. Yo no creo estar haciendo nada excepcional. Yo no soy ningún Robin Hood ni ningún loco. Yo no he hecho nada que no pueda hacer cualquiera que hable con médicos que, curiosamente, ni cobraban de los poderes públicos ni tenían ninguna consigna; no estaban politizados. Esos son los buenos, ¿no? Pues lo que decían se ha cumplido a rajatabla».

«LOS POLÍTICOS ENGAÑAN»

«Yo me puedo esperar que los políticos engañen, porque es su oficio. Es decir, la política es controlar al pueblo. Pero la prensa… He visto algunos colegas, que sé la importancia que tiene su palabra, y no me lo podía creer. Algunos lo hicieron por desconocimiento, otros por consigna, otros por no desagradar a los jefes, otros porque no te quiten el sitio, otros por decir lo que es políticamente correcto. Y a mí lo que me sorprende es lo que pasa luego… Si el espectador ha visto ya esas bromas, ese descojonarse del que va a por mascarillas, ese llamarles imbéciles, ese abrazarse con uno con coronavirus…»

«Yo he hablado con directivos de mi cadena y con colegas de la prensa, avisándoles personalmente como amigos, y creo que se reían. Decir: ‘Oye tío, joder, yo sé que esto suena paranoico, pero por favor, si puedes no usar zapatos de salir a la calle, si puedes llevar mascarilla, si puedes llevar gafas…’ Esto a finales de febrero era como para que te encerrasen».

SU SALIDA DE MEDIASET

Uno de los rumores que ha cobrado fuerza a raíz del final de la emisión de Cuarto Milenio es que el programa habría sido censurado por sus críticas a la gestión de la enfermedad. «Yo me he negado a ir a grabar», aclara su creador. «Paolo Vasile en persona me dijo: ‘Iker, lo que tú quieras’. Eso tengo que decirlo. Y le respondí: ‘Paolo, yo creo que es mejor no grabar. No por mí, sino porque mi regidora, mi realizador o quien sea se enferman y a mí me da algo’. Porque no es tan importante hacer este programa», puntualiza.

«Los últimos informes dicen que este virus se queda con hablar. Y un tiempo, además», alerta Jiménez. «Y la misma OMS, que está quedando como Cagancho en Almagro, decía que no hacía falta mascarilla hace dos meses, con una señora muy aparente [María Neira] hablándole a todas las televisiones y a todas horas. ¿Y ahora qué? ¿Cómo se va a quedar la gente?»

«En otras circunstancias [con un gobierno del PP] ponte en lo que quieras, la agitación sería mucho mayor. Y las acusaciones serían mucho más graves. Estoy convencido. Hay una parte de la gente que cree que hay que acallar y minusvalorar este virus y poner buena cara. Porque tienen una ideología. Esa misma gente diría todo lo contrario cuando la crisis del ébola». La batalla, apunta «está en las redes, es digital también, sobre qué es bulo y qué no. Siempre con ideas políticas».

«¿Qué es más importante, el miedo a alarmar o informar? Ante un virus que viene con tiempo de ventaja. Se podía haber hecho mucho más. En los hospitales seguramente estarían más preparados, la gente estaría todo el mundo con mascarillas y actuaríamos como China». Aunque tampoco las tiene todas consigo respecto al gigante asiático: «China nos ha engañado, seguro».