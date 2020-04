Colosal rajada del hijo del socialista Enrique Múgica contra Juan Cruz y el diario El País por la malévola visión que han dado de su padre

No ha gustado en el seno de la familia de Enrique Múgica el perfil que de él hizo el periodista Juan Cruz en El País con motivo de su fallecimiento.

«Su pésima pluma, el desconocimiento de la historia de mi padre, de los detalles y del grueso, y una vez más, que ha llegado donde ha llegado sobando lomos», es la queja que hace Daniel Múgica, hijo del político socialista, en Twitter, sobre un texto firmado por Cruz en el diario de PRISA que llevaba por nombre ‘Enrique Múgica’, la soledad del corredor de fondo’.

En ese perfil, Cruz, acusado eternamente por excompañeros y críticos de ser uno de los mayores pelotas de Juan Luis Cebrián, teje el siguiente dibujo:

Múgica era igualmente despistado, un hombre expansivo, y muchas veces ingenuo. Tenía la política no solo como un género o un compromiso, sino como la consecuencia de una idea de servicio al partido. Ese compromiso incluía también su deseo persistente de pertenecer a un gabinete. Abrazó ese cargo con entusiasmo, y se desempeñó en él tal como era, combinando su pasión vital con su compromiso político. Su llegada al ministerio fue para él como el final de una carrera, que se prolongó menos de lo que él creyó merecer.

El hijo de Múgica llama al periodista canario «arribista».

Un arribista que no se merece un rotativo de la izquierda a la que pertenezco.

Mucha gente anónima, entre ellos bastantes seguidores y admiradores de su padre, al entender que su paso por el PSOE no tiene nada que ver con el rumbo tomado por Pedro Sánchez, le mostraban su apoyo:

Que lo de Juan Cruz es una `burbuja´ se sabe desde hace no sé cuantos años. Pero ahí sigue, tan campante e idolatrado por los suyos. Incomprensible.

La habilidad de sobar lomos de ese personaje, lo conocemos muchos. «Si Cebrián le dice que se tire por la ventana, se tira por la ventana», me contó un jefe de sección.

Yo también he sentido la muerte de Enrique Múgica. Siempre me pareció un hombre honesto, independientemente de sus ideas o por eso mismo. En cuanto al señor Cruz lo mejor es no leerlo. Y si se puede dejar de leer El País, aún más saludable.

— Kate Austen (@KateAusten5) April 12, 2020