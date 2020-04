Javier Cárdenas reparte estopa contra los palmeros de Sánchez: «Es grave que le apoyen con la cantidad de muertos que hay»

El presentador Javier Cárdenas es de los que llaman al pan, pan y al vino, vino.

El también periodista de Europa FM ha sido entrevistado por Carlos Cuesta para el canal y programa de Youtube ‘Estado de Alarma’ y en ese larga charla de más de media hora no ha dejado títere con cabeza.

Cárdenas se sorprende que pese a la pésima gestión perpetrada por el Ejecutivo de Pedro Sánchez, apenas haya voces críticas desde el ámbito mediático:

Con la que está cayendo no hay programas de radio o televisión o hay muy pocos que sean realmente críticos contra el poder.

Considera que algo se debe de estar haciendo mal en ese punto concreto:

Algo no funciona bien en este país. Que alguien se pueda plantear si hemos estado ya no ante unos políticos que han actuado de forma inepta, sino que han prevaricado, que conociendo la información se la han saltado por ahí porque les beneficiaba no poner en marcha una serie de medidas. Eso es lo grave.

Y cree que es mucho más preocupante que siga habiendo periodistas que defiendan lo indefendible, es decir la mala gestión del Gobierno de Pedro Sánchez en la crisis del coronavirus:

Lo grave es que haya gente, periodistas, presentadores diciendo que apoyan al Gobierno con la cantidad de muertos que hay y sabiendo que ellos tenían la información y no hicieron nada

Aunque tiene claro que se trata de pagar favores y mantener en el abrevadero a presentadores o periodistas que se la han pegado en el share, pero que a cambio han mostrado una clara filiación progre:

La prueba es que la mayor parte de esos palmeros han estado trabajando de manera sistemática en televisión pegándose unos batacazos de audiencia descomunales. A nadie le hubieran permitido esos batacazos, pero los han ido manteniendo porque son afines a una forma de pensar, a una filosofía.

Recuerda que en tiempo de Rajoy, por mal que lo hiciera este, había críticas hacia su gestión, pero en modo alguno se iba con un hacha a depurar responsabilidades:

Ir a favor de ola es muy fácil. Cuando alguien tiene tanto poder, y este Gobierno tiene mucho poder, muchísimo. Al anterior Gobierno, el de Mariano Rajoy, los medios de comunicación no le importaban nada, los desdeñaba. Mariano Rajoy era una persona a la que no le importaban lo más mínimo. Hay que reconocer que a Rajoy se le podía criticar y no venía luego con el hacha a decir ‘a este le quiero fuera de este programa’ y ahora sí que está pasando.

Javier Cárdenas tiene claro que si tuviera que volver a escoger profesión, estaría lejos de elegir la de ser periodista:

Yo, si tuviera que dedicarme nuevamente a esta profesión, no lo haría ni de broma porque las cartas están marcadas. Dedicándote a esta profesión en España solo puedes ir en una línea. Si eres independiente, te crujen, te conviertes en su enemigo. Es muy nauseabundo ver como algunos medios, sacando unas audiencias descomunales, decían que hacíamos mala audiencia. ¡Hostias, nos quitan, nos sustituyen y el programa nuevo que viene no hace ni la mitad de nuestra audiencia!

El expresentador de ‘Hora Punta’ (TVE) sabe que la receta para que un periodista haga ahora mismo carrera en España es no criticar al PSOE ni lo más mínimo:

Todo el mundo sabe en esta profesión que si eres mínimamente crítico con el PSOE, tú no vas a trabajar en este país en los medios de comunicación. Eso es seguro. El PP, por ejemplo, no cuida para nada a la gente que le apoya y por eso nadie se suma, no hay una nueva hornada que se sume a apoyarlo. El PP cuenta con el apoyo de los mismos periodistas de siempre, que además ya tienen una cierta edad. Pero de los jóvenes, no hay ni uno porque además saben que si lo apoyan tienen su carrera acabada

Y se hace la gran cuestión, ¿qué miedo existe entre la tropa mediática afín a Sánchez a preguntarle por la famosa empresa que compró los tests erróneos?

¿Crees que es normal que no haya un solo periodista de los afines a ellos, que ha tenido cara a cara al presidente del Gobierno, y no le hayan dicho que queremos saber qué empresa es la que ustedes utilizaron para comprar los tests falsos en China? La han protegido. Pero todos esos periodistas, que se han quedado muy retratados, todo hay que decirlo, no han tenido narices. Yo quiero saber cuál es esa empresa. ¿Dónde está el miedo a decir cuál es esa empresa que se ha equivocado y que nos ha costado 400 millones de euros? Y si no son 400 millones quiero saberlo también. Pero aunque sean diez millones de euros. No ha costado menos esto.

Incluso considera siniestro que se haya dejado a los pies de los caballos al yerno de José Bono cargándole con un mochuelo que igual no le corresponde y asegura que su suegro, en vez de amenazar con demandas, debería decir él mismo el nombre de la empresa implicada o exigirle al Gobierno que lo haga: