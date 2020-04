Totalitarismo mediático: ‘Público’ echa a la calle a uno de sus columnistas por criticar la gestión de Sánchez

La operación persecución está en marcha, el socialcomunismo se mueve como serpiente en los medios de comunicación. Hace unas semanas hablábamos del caso de Alfonso Ussía en ‘La Razón’, pero ya no es el único, otro colaborador incómodo ha sido puesto en la calle por criticar a Pedro Sánchez, esto se va poniendo peor.

Se trata de César Calderón, quien fue cesado del diario de extrema izquierda ‘Público’ el pasado 15 de abril de 2020, y según lo índica el propio afectado, recibió una llamada telefónica para cancelar su colaboración semanal.

No puedo tener más que buenas palabras para @pardodevera y todo el equipo, bastante presiones han aguantado.

Me acaban de llamar de @publico_es cancelando mi colaboración semanal.

Calderón estaba resultando incomodo para el periódico muy cercano a Podemos, en su columna «Una oposición responsable» criticó al Ejecutivo socialcomunista por pretender convertir a la oposición en cómplices de su ineptitud, rechazando la idea de que «un gobierno en estado de alarma» no sea «susceptible de crítica política y de fiscalización parlamentaria«, y afirmó además que «lo es, y además lo es en grado sumo». Adicionalmente, mostró su desacuerdo con «la estúpida idea de que mientras dure la crisis del coronavirus, la oposición no puede criticar al gobierno sin caer en felonía, deslealtad e incluso traición».

Además, Calderón había dejado otra pieza periodística que solo el título, “Los trucos de Moncloa para sobrevivir a la pandemia”, seguramente generó que la redacción del diario recibiera alguna llamada de la Moncloa.

En el artículo señala al Gobierno, por dar muestras de estar «asustado por su falta de previsión en el origen de la pandemia, por el implacable número de cadáveres diarios, por habernos convertido en el país del mundo con mayor porcentaje de fallecidos y sobre todo por el cabreo creciente de la ciudadanía española». Pero César Calderón ahondaba en su análisis y también habló de «crímenes de lesa democracia» por impedir que la oposición cumpliera su función constitucional.

Con tan solo abrir por unos segundos la web del digital ‘Público’ ya se puede ver la cercanía que tiene el periódico con el Gobierno de Sánchez e Iglesias, pero no es cosa gratuita, pues seguramente están a la espera de que caigan las ayudas económicas para lucrarse a costa de la libertad y del derecho a la libre información de todos los españoles.

A pesar de las represalias, Calderón ya ha anunciado que su columna ‘Realpolitik’ ha conseguido un buen puerto en ‘Vozpopuli’, donde podrá leerse a partir del próximo lunes.

Pero desde ‘Público’ justifican la medida con la pandemia del coronavirus, aunque suena un poco a excusas del régimen actual, su directora Virginia P. Alonso, ha dicho que se trata de una medida que toca «a varios colaboradores».

“Hoy hemos comunicado a varios colaboradores eso que nunca nos gusta comunicar. Las razones son económicas: a nadie se os escapa la dureza de este momento. Y así se lo hemos trasladado a todos, también a César, aunque él preferiría que los motivos fueran otros, parece. Me entristece mucho ver ciertas reacciones de personas a las que siempre he respetado, no solo en la distancia, sino también cada punto y coma que han escrito en el medio que dirijo”, apuntó a través de su cuenta de Twitter la directora de Público, en clara alusión a Calderón