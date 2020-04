Ana Pastor y laSexta, en graves apuros: estalla el bulo de los terroristas suicidas que ideó Ferreras

Ana Pastor, Antonio García Ferreras y laSexta son quienes manipulan la información, quienes censuran y señalan a periodistas que se salen de la ‘línea oficial’.

Son lo más luminoso de esa ‘Brunete Pedrete’, que ha recibido ya 15 millones de euros de dinero público, espera el maná de esos 1.000 en publicidad institucional que anuncia el Ejecutivo PSOE-Podemos, y esconde imágenes de los féretros de las víctimas, ejerce de censora y etiqueta de ‘bulo’ las noticias incómodas para el ‘pensamiento único’.

Son colaboradores necesarios del Gobierno Sánchez para fulminar la libertad de prensa y expresión: quedan retratados.

El matrimonio Pastor-Ferreras se ha arrogado –con la colaboración de Facebook o WhatsApp– el don de la verdad absoluta y censuran noticias críticas con el Gobierno socialcomunista y lo hacen bajo el escudo de presuntos ‘verificadores de noticias’, pero que ni de broma verifican las constantes mentiras del Ejecutivo.

Ana Pastor es accionista única de Newtral (conocida en el mundo periodístico como Newtrola) y tiene un turbio pasado de trolas y oscuros bulos por culpa de su pareja, y jefe en laSexta, Antonio García Ferreras.

No, no están acreditados ni moral ni profesionalmente para dar lecciones periodísticas. Federico Jiménez Losantos ha recordado este viernes 17 en esRadio que Ferreras es autor de la mayor mentira periodística que jamás se haya producido en España, aprovechando el atentado del 11-M en Madrid.

Federico abría la espita y las redes se han encargado de viralizar: “el ultra-embustero más embustero de la historia del periodismo español es gorilas, gorilas en la niebla, Antonio García Ferreras, este que se inventó los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos. Que ahora ha colocado a su señora, la Ana Pastor, al frente de una empresa de verificación de bulos. ¡Pero si duerme con uno! Bueno, con un bulo, ¡con un bulo gigante, enorme gordo…!”.

“Lo primero que tiene que aclarar Newtrolas, es el bulo, la trola, de los terroristas suicidas con tres capas de calzoncillos. Que es lo que difundió a través de la SER, de la que era jefe de Informativos, su enorme marido para cercar las sedes del PP”.

«Pero es que no es que sean golpistas, son peor. Un golpista se la juega, estos no se juegan nunca nada. Estos ganan siempre. Estos no van a cara o cruz, estos viven en perpetuo estado de ‘golpe de Estado’ contra media España. ¿Por qué? Porque les gusta y además como la derecha es idiota y les ríe las gracias, pues ellos adelante».

Tras estas críticas, la periodista Cristina Seguí incidía en Estado de Alarma en ese bochornoso bulo de Ferreras.

Detrás de Newtral y Maldito Bulo hay periodistas de laSexta. Newtral.es es una startup fundada en 2018 por Ana Pastor y pertenece al IFCN (International Fact-Checking Network) junto a otras organizaciones periodísticas de verificación del mundo.

Pero en Newtral nada es lo que parece, comenzando por su nombre. El CEO es el hermano de Ana Pastor, Tomás Pastor. El director de contenidos es Joaquín Ortega exasesor de Zapatero. Y todo queda en familia porque la hermana de Pastor, Mercedes Pastor, es directora de comunicación del Ministerio de Política Territorial y Función Pública.

Newtral forma parte de la red Poynter que está financiada por lobbies de izquierda.