Pedro Muñoz Abrines (PP): «Sánchez no ayuda, vende humo»

El gobierno de España es quien tiene las competencias en materia de sanidad exterior, y es a quien le corresponde la gestión del Sistema Nacional de Alerta Precoz y Respuesta Rápida (SIAPR), fundamentalmente a través del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, órgano dependiente del Ministerio de Sanidad, quien tiene entre sus funciones, la elaboración y desarrollo de los planes de preparación y respuesta para hacer frente a las amenazas de la salud pública.

En el caso que preocupa a todo el mundo desde hace varios meses, el COVID 19, por su propia naturaleza, la principal medida de respuesta y prevención, el confinamiento de la población también es una competencia exclusiva del Gobierno de la Nación, ya que al ser una restricción de derechos fundamentales, las comunidades autónomas no tiene capacidad para adoptar medidas de tal naturaleza.

Pues, a pesar de que el responsable de prevenir y afrontar la actual pandemia es el Gobierno de la Nación, han sido las comunidades autónomas las que han llevado el enorme peso de la epidemia. Es verdad que son las comunidades quienes tienen la competencia de atención sanitaria dentro del Sistema Nacional de Salud; pero el problema es que lo que era un asunto de salud pública se transformó en algo puramente asistencial. El problema es que la decisión de Pedro Sánchez de no anticipar el estado de alerta una semana, incrementó de manera exponencial la presión asistencial sobre los hospitales que gestionan las regiones e incrementó el número de muertes. El problema es que, a pesar de ello, el gobierno de la nación no ha aportado apenas medios a las autoridades sanitarias regionales. Primero decretó las compras centralizadas a través del mando único, pero al final, como fue incapaz de comprar, terminaron comprando las comunidades autónomas.

El resultado, por ejemplo en la Comunidad de Madrid, es que el enorme esfuerzo que se ha hecho en la contratación extraordinaria de personal sanitario, el incremento de camas, la multiplicación por tres del numero de UCIs, la transformación de IFEMA y otros conceptos, ha supuesto un sobrecoste extraordinario de unos 2.000 millones de euros. De todo el material de protección y equipos que ha tenido que incorporar la sanidad madrileña, menos del 9 por ciento ha sido aportado por el gobierno presidido por el Sr. Sçanchez. Hasta las donaciones privadas han proporcionado más que lo que ha venido por parte del Ministerio de Sanidad. Es decir, la Comunidad de Madrid y el resto de las comunidades autónomas, han estado muy poco acompañadas por el Gobierno de España en el inmenso trabajo que se ha realizado.

Muchas horas de monólogo interminable por parte de Pedro Sánchez que solo sirven para ocultar la insignificancia de su aportación real para afrontar la pandemia. Ahora, en su última comparecencia ha “vendido” que va a realizar un inyección “extra de liquidez” de 14.000 millones para las comunidades autónomas. Sin embargo, se trata de una nueva mentira del presidente del gobierno. No es nada extra, ni una inyección adicional de liquidez. Se trata de algo tan simple como pagar a las arcas autonómicas lo que les corresponde por la liquidación del 2018 y los anticipos del año 2020 del Sistema de Financiación. Por lo tanto, el Ministerio de Hacienda no está inyectando fondos adicionales, sino pagando una deuda que el Gobierno de la Nación tiene con las comunidades autónomas.

Es increíble la falta de sentido de Estado y de lo que es lealtad institucional que pone de manifiesto el presidente del Gobierno. Reclama a la Unión Europea que asuma el coste que España, y otros países han tenido por la pandemia, pero después, no se aplica sus propios planteamientos, y abandona a las comunidades autónomas; no les transfiere fondos adicionales reales, a pesar de que son las regiones las que han soportado la mayor parte del coste, tanto en trabajo, dedicación, refuerzos de personal o adquisición de material. El presidente del gobierno, no solo no está ayudando a las autoridades autonómicas, sino que incluso, les ha retirado, sin consenso y sin previo aviso, 2.400 millones de euros que les correspondía para políticas activas de empleo. A la Comunidad de Madrid le supone 140 millones de euros.

En definitiva, Sanchez solo vende humo. Ni prevención, ni anticipación en el confinamiento, ni compras centralizadas, ni apoyo real a los autónomos, ni apoyo material o financiero para las comunidades autónomas. ¿Y así quiere un nivel de lealtad que rebaje críticas? Empiece por asumir su responsabilidad y al menos compense a las comunidades autónomas con los fondos no condicionados que ha reclamado y que ha aprobado la Unión Europea.

Pedro Muñoz Abrines

Portavoz Adjunto Grupo Popular

Asamblea de Madrid.