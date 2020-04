Entrevista al diputado Mario Garcés (PP): «Si Sánchez sigue pudriendo las instituciones esto acabará en un régimen con tics totalitarios»

El diputado zaragozano del PP, Mario Garcés Sanagustín, repasa en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital y sin morderse la lengua, la nefasta gestión de la crisis de coronavirus de este Gobierno y avisa que el PP no apoyará a Pedro Sánchez para que «construya un enorme PER social».

Pablo Casado le fichó por su perfil claramente liberal. Garcés fue uno de los principales apoyos de Casado en la campaña de las primarias por la presidencia del Partido Popular desde su posición en el PP de Aragón y hoy es una de las personas más cercanas al presidente del PP al punto de que algunos le señalan como uno de sus gurús ideológicos.

“En primer lugar yo soy político, he ocupado puestos de responsabilidad en el gobierno y los técnicos están para aportar ayuda, para aportar esa visión científica y técnica que los políticos no tenemos, pero no se pueden colocar nunca como trinchera o dique de contención de lo que es la responsabilidad política”

“El error que cometió el general [José Manuel Santiago] fue un error intolerable, creo que la palabra error se está adulterando, porque no son errores. Son declaraciones ciertas que luego tratan de enmascararse. ¿Qué problema había en que el general pidiera disculpas? Y lejos de esto lo que ha habido es una especie de golpe de pecho por parte de las 4 o 5 personas que hay ahí, porque el científico tiene que ser científico y los moralistas, moralistas”

“Quiero hacer una defensa a ultranza de la Guardia Civil, un cuerpo que tiene más de 150 años en este país, un cuerpo que ha desarrollado una actividad magnífica. Creo que los errores de algunos de los mandos no puede diluir la fortaleza y el rigor con que actúan los efectivos de la Guardia Civil”

Si el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil no sabe leer, tiene un problema.

Si el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil lee lo que dice, tenemos un problema.

Si el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil no sabe leer, tiene un problema.

Si el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil lee lo que dice, tenemos un problema.

Si el Jefe del Estado Mayor de la Guardia Civil no rectifica, tiene y tenemos un problema.

“Aquí una persona dice algo que está leyendo, para automáticamente declararlo como un lapsus. Si realmente está sujeto al principio de jerarquía y cumple esa orden es tan responsable como el que le mandata, que tiene que ser un Secretario de Estado o la Directora General de la Guardia Civil [María Gámez], que a propósito está desaparecida”

“Pedimos la comparecencia del ministro [Marlaska] y pediremos toda la información porque lo que no se puede es pudrir o desnaturalizarse las instituciones”

“Hay un momento en que si comienzas a diezmar la reputación y el prestigio de todas las instituciones que son garantía de la estabilidad de un país, esto acaba convirtiéndose en un régimen con tintes totalitarios “

“El presidente es uno de los personajes político de la historia de esta país en los últimos 100 años que más ha mentido”

“Si el presidente quiere unos Pactos de la Moncloa tendrá que volver a la centralidad y recuperar el sentido de Estado que tenía el socialismo histórico en esta país”

“Como es probablemente el portavoz mayor de la falsedad, de la incoherencia política, a pesar de que últimamente en este país sociológicamente, no se penalice la falsedad, y eso me empieza a preocupar porque es un síntoma de degradación social, como ha pasado en otros países donde los tics totalitarios se han ido imponiendo”

Celaá: “No podemos aceptar que haya mensajes negativos o falsos”.

Si no puede aceptar la falsedad, y ya que no es titular del Ministerio de la Verdad, rebélese contra su Presidente.

Si por negativo entiende cualquier crítica política cabal, se ha rebelado contra la democracia. pic.twitter.com/T5qqKR1Nfq — Mario Garcés Sanagustín (@MarioGarcesSan) April 21, 2020

“La ministra [Celaá] se acaba de rebelar contra la democracia. De hecho nos han silenciado en el Congreso de los Diputados durante tres semanas. Se ha suspendido la Ley de Transparencia. Ha habido un apagón informativo”

“Aquí hay dos planos, la crisis sanitaria y la crisis económica. En la crisis sanitaria el PP le ha ofrecido a Pedro Sánchez la confianza a través del voto a favor del PP y en todas las declaraciones del Estado de Alarma que se han producido en el Congreso de los Diputados. Nosotros hemos sido leales y sus socios no lo han sido”

“El PP quiere estar en el procesos de reconstrucción económica porque entre otras cosas tenemos que defender la libertad. Porque no vamos a dejar en manos de Pedro Sanchez que haga una especie de plan unilateral, estadista, intervencionista con sus socios donde la libertad se vea truncada”

“Hay dos límites. Cualquier pretensión independentista o de ruptura del modelo español evidentemente va a ser rechazada. La segunda condición es que la libertad individual y de empresa quede perjudicada”

“Creo que Pedro Sánchez ha tenido unos golpes de suerte extraordinarios y que no son atribuibles de ninguna manera a ningún demiurgo [Iván Redondo] que esté detrás»

Iglesias: "Acabo de hablar con el Ministro Illa tras la reunión de los equipos de la VP 2, Sanidad y el equipo de desescalada que coordina la VP 4". Marx vive en Iglesias: "La parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte».

“Las condiciones de recesión que va a vivir España no son equivalentes a la del resto de los países europeos. En la socialización del problema España está en una posición competitiva peor”

“Hay que buscar una salida europea, pero no solo europea. A un problema común hay que buscarle una salida común pero no perdiendo el sentido de la responsabilidad. España tiene que hacer una política fiscal adecuada a este momento”

“Lo que no vamos a aceptar es que se cronifique este modelo para crear una sociedad prebendaria, esto no va a ser un PER social”

“No vamos a compartir la visión dogmática de Pablo Iglesias de su concepto de lo público, confunde el interés general con lo público. Que no busque el estigma de lo privado”

“Toda medida que se tome tiene que ser inmediata, ejecutable y eficaz, lo que carezca de cualquiera de esas condiciones pierde sentido. No es cierto que hayan movilizado 200 mil millones, solo se han movilizado 20 mil “

“Si las decisiones de confinamiento se hubieran tomado siete días antes y lo dice FEDEA, el nivel de intoxicación hubiera sido un 62 por ciento inferior. También eso afecta evidentemente a la economía”