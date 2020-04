El escalofriante dato que revela que los españoles huyen más aterrados de TVE que del coronavirus

Una de las condiciones de Pablo Casado para sentarse a negociar con Pedro Sánchez, tras la crisis sanitaria de la Covid-19, hacía referencia a la manipulación informativa de Televisión Española. Los populares exigen al presidente del Gobierno que garantice la neutralidad informativa en RTVE.

Desde la llegada de la soviética TVE de Rosa María Mateo si algo ha faltado en el ente público son dos cosas: neutralidad y audiencia. Y es que los españoles han penalizado las burdas manipulaciones de la televisión de todos, tanto que TVE registra los peores datos globales de su historia.

En este confinamiento, cuando se está consumiendo más televisión que nunca, la cosa no ha cambiado. Televisión Española pierde espectadores por millones y no es una excepción una franja horaria que en Periodista Digital ahora analizamos porque no deja de ser significativa y aporta datos muy reveladores.

En la franja matinal las grandes cadenas compiten por llevar toda la actualidad del día con la agenda informativa, tertulias, entrevistas y todo tipo de crónicas para competir por ese trozo del pastel.

Y, con el permiso de Antena 3 y Telecinco, quien también se lleva la palma en esa franja no es la TVE del lechero Xabier Fortes… los espectadores huyen de su manipulación en Los Desayunos y de La Mañana y prefieren otra opción: el programa en clave de humor de laSexta con Alfonso Arús.

Aruser@s cumplió este lunes 20 de abril los 350 programas en la franja más madrugadora. Desde su estreno en laSexta, el programa capitaneado por Alfonso Arús no ha parado de crecer y, tras cerrar marzo como su mes más visto, al superar por primera vez los 400.000 espectadores, pasada ya la primera quincena de abril supera holgadamente la barrera de los 500.000 seguidores, mientras alcanza también su cuota histórica (12,5%).

Arús, con sus resultados, adelante al lechero Fortes y a la soviética TVE que queda ya casi de manera testimonial por la mañana.

La evolución extraordinaria del programa de laSexta confirma el acierto de programar esta apuesta en una franja que aporta importantes ganancias para la cadena: en su primera temporada (2018/2019) supuso un crecimiento en el horario de 09:00 a 11:00 para la cadena de +4,5 puntos y en la actual sigue ganando casi otros +2 puntos.

Así, si tenemos en cuenta desde su inicio (6,5% en septiembre de 2018) hasta la actualidad (12,5%), casi duplica sus marcas. Esta temporada sigue creciendo en prácticamente todos los públicos, con cerca de +3 puntos en el Target Comercial y en Jóvenes, dónde se sitúa como segunda opción absoluta en toda la televisión, sin olvidar el crecimiento en Cataluña, +5,9 puntos de la temporada 2017/18 a la 2018/19 y otros +3,8 puntos en la actual hasta conquistar el liderazgo absoluto y ser el ámbito donde más crece junto a Murcia (+4,6).