El Quilombo / El médico azote del mentiroso Sánchez reaparece para desmontar sus bulos: «No se están haciendo test, vamos detrás de la pandemia»

«España es de los países del mundo que más test realiza», ha dicho con toda su jeta irrompible el sátrapa Pedro Sánchez este 23 de abril de 2020 en el Congreso.

«Hemos pasado de 20.000 al día a más de 40.000 test PCR», ha dicho viniéndose aarriba. Mentir para Sánchez es una segunda costumbre, es como respirar. Le sale naturalmente, sin esfuerzo.

A estas alturas, con más de 22.000 muertos (oficiales), no sorprende que ni en el propio Gobierno se pongan de acuerdo sobre el número de test que realizan. Porque mientras Sánchez habla de 40.000 test PCR de coronavirus al día, el portavoz técnico del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, eleva la cifra a 60.000 más, 100.000 diarios. Toma. Y tan panchos.

No sabemos si se refieren a los tests fallidos de detección rápida del coronavirus que compró a finales de marzo de 2020 el Ministerio de Sanidad a Shenzhen Bioeasy Biotechnology, que ni siquiera tiene licencia y que apenas tenían una sensibilidad de apenas el 30%, cuando deberían superar el 80%.

Son los que llegaron a España después de que Sánchez dijera que «se había materializado la compra y la puesta en marcha de los test rápidos. Se trata de test fiables, homologados. Esto es muy importante: la homologación. Es muy importante, porque deben contar con todas las garantías sanitarias”.

Pero las mentiras de Sánchez no es que tengan patas cortas, es que apenas las pronuncia enseguida se dispara el detector de bulos.

En este caso, lo accionó el médico del Hospital Ramón y Cajal, César Carballo, en el programa de Ana Rosa. Carballo echó un jarro de agua fría al optimismo del Gobierno.

«Hay que sacar a la gente a la calle. El problema es que no sabemos la situación epidemiológica ni en Madrid ni en ningún sitio porque no se han hecho test. Es el Gobierno el que debería decir por que no se están haciendo tests. A lo mejor es que no hay test o no son los suficientemente sensibles…. Es como tirar los datos, porque vamos por detrás de la pandemia y no nos hemos adelantado«.