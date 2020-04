La televisión pública vasca se burla de que suene el himno de España en recuerdo de los fallecidos por el coronavirus

Ha sucedido en la ETB, la televisión pública vasca. Y tiene por triste protagonista a un tal Xabier Lapitz, director y presentador del programa ‘En Jake’ en el segundo canal de la cadena pública.

Así, con esta indiferencia, cuando no odio, se despachaba contra la clausura de la morgue del Palacio de hielo, a la que acudieron Margarita Robles, ministra de Defensa, Isabel Díaz-Ayuso, presidenta de la CAM, y José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid:

Desprende odio hasta con los muertos porque no son sus muertos.

Al ignorante Lapitz hay que recordarle que la presencia de las Fuerzas Armadas en dicha morgue ha sido indispensable y que así se lo reconocía la ministra Margarita Robles, en un discurso muy aplaudido:

Las víctimas no se han ido solas, estaban los militares con ellas. No es un consuelo, pero les puedo decir que quienes han estado en este Palacio no han estado solos