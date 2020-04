Entrevista a Fran Simón: «Miles de personas no están recibiendo ni un euro de las ayudas que prometió el mentiroso de Sánchez»

“Acabo de hablar con el director de un gran banco. Me ha dicho que hasta este momento no habían llegado las líneas de avales, esas famosas que nos prometieron, con lo cual no pueden dar esas ayudas”.

Esta es la realidad que ocultan los grandes medios de comunicación y sus apesebrados recaderos mediáticos. La denuncia sin cortapisas el economista Fran Simón en conversación con ‘El Quilombo’ de Periodista Digital.

“Están dando otro tipo de ICOS porque los bancos están aprovechando para refinanciar a sus clientes con más mora, que es una vergüenza absoluta”

“Tenemos un presidente que es un mentiroso. De esos 200 mil millones que prometió solo va a haber encima puestos de la mesa cerca de 17 mil»

“Pone 17 mil porque se siente obligado porque en verdad no sabe ni de dónde sacarlos.”

Simón: «Te hago un cálculo, 200 mil millones dividido entres 47 millones de españoles, nos da la cantidad de 4000 €, por español. Te imaginas que nos dice le doy a cada español 1000 € durante 4 meses”

LB: “Te lo compro”

Simón: “Claro. ¿Qué hubiera pasado? ¿Va contra deuda? Perfecto. Ya que estamos. Pero que es mentira. No tienen 200 mil millones. No tienen ayudas, no tienen absolutamente nada. Porque la otra manera era muy fácil, retraso el pago de impuestos y le doy cada español 1000 €, yo creo que todos estaríamos muy de acuerdo en eso, porque el que no se los gaste los tiene en el banco”

LB: ” Ayer me estaban contando que hay mucha gente que se está muriendo de infartos por la incertidumbre de lo que va a pasar”

FS: ”Esto que me estás contando es una realidad objetiva. Nosotros hemos presentado unos 700 ERTES de empresas, el 72%, lo tenemos medido, lo están devolviendo. Lo rechazan de manera ilegal, porque fíjate, cuando pasan 5 días de silencio administrativo se da por hecho que te conceden el ERTE. ¿Qué ha pasado? Que cuando pasaron esos 5 días te responden que faltaba documentación, porque te preguntan por qué es un caso extraordinario y te dan ganas de responderles a lo del SEPE, “Oiga, lo que pasa en la calle». Pero el caso es que ya no puedes responderle al SEPE lo tienes que hacer a través de un tribunal administrativo. ¿Qué va a pasar? Colapso total y mientras tanto no se les está pagando a cientos miles de personas”

“Estoy rodeado de familiares que se dedican a la sanidad, que está en las grandes trincheras de los hospitales y están indignados, no hay test, no hay mascarillas, no hay material”

“Mi mujer tiene jornadas de 12 horas, le dan una mascarilla cada 7 días que no se sabe si son las defectuosas del gobierno y sin comida, ahora está en un hotel medicalizado, todos sus compañeros han caído”.

“Ella operó a un enfermo de COVID el día 2 de febrero, paciente que en un principio no sabían si tenía COVID o gripe A. Hicieron un informe diciendo que este señor no tenía una gripe normal ni una gripe A al uso, y el día 20 y tantos de febrero esa persona murió por COVID, con lo cual hay que retrotraerse a enero”