‘You’ll never walk alone’: el exfutbolista y periodista Michael Robinson muere de cáncer a los 61 años

El exfutbolista y comunicador Michael Robinson, que inventó una nueva forma de contar y analizar el fútbol con su icónico programa El día después (Canal+) ha muerto en su casa de Marbella a los 61 años.

Desde que en otoño de 2018 le diagnosticaron un mieloma, Robinson quiso aplicarse una terapia propia cara al combate: sentido del humor a saco. Sistemático y en generosas dosis. Así espantó sin tregua durante año y medio, los malos augurios. “Siento ser portador de malas noticias, No me han dado esperanzas”, dijo pocos días antes de morir en Marbella con 61 años.

La noticia fue confirmada por la propia cuenta de Twitter de Michael Robinson. «Con tremenda tristeza os comunicamos el fallecimiento de Michael. Nos deja un gran vacío, pero también innumerables recuerdos, llenos del mismo amor que le habéis demostrado. Os estaremos eternamente agradecidos por haber hecho a este hombre TAN FELIZ, nunca caminó solo. Gracias», fue el mensaje difundido.

Internacional con Irlanda en los años 80, Robinson anunció el pasado 30 de octubre de 2019 que sabía que tenía cáncer desde hacía un año y que era incurable según los médicos. El comentarista se sometió desde entonces a un tratamiento de 14.000 euros para controlar un bulto que le salió en la axila y que crecía día a día por su cuerpo. Esto derivó en una metástasis y en un edema cerebral que no ha podido superar.

Además de sus apariciones televisivas, Robinson tenía presencia en radio en la Cadena Ser y hasta fue portada de diversos videojuegos como el PC Fútbol. El periodismo pierde a un gran comunicador y una persona muy entrañable. Descanse en paz.

You’ll never walk alone. Siempre estarás conmigo pic.twitter.com/AErj2UYCSu

Often overlooked and underrated. RIP Michael Robinson pic.twitter.com/3EyugoXPzQ

‘El día después’ que presentaban Nacho Lewin y Michael Robinson fue para mí un rito iniciático. Estoy seguro de que sin aquel programa no me habría aficionado tanto al fútbol. Robinson nos ha acompañado 30 años, cómo no sentir tristeza tras conocer su muerte.

— La Libreta de Van Gaal (@lalibreta) April 28, 2020