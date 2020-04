El Quilombo / Antológica pillada a Marhuenda en ‘Espejo Público’: ahora admite que no está de acuerdo con la línea editorial de su propio periódico

Tremenda pillada en ‘Espejo Público’ a un Francisco Marhuenda que no gana para disgustos.

Después del varapalo del despido de su columnista estrella, Alfonso Ussía, la credibilidad del director de La Razón vuelve a quedar por los suelos después de admitir en el programa de Susanna Griso que no estaba de acuerdo con la noticia que abría nada menos que a cuatro columnas la portada de su propio periódico.

Hace tiempo que sospechábamos que el Marhuenda de las tertulias no es el mismo que dirige el diario de Planeta, entregado a la causa del régimen social-comunista y ‘comprado’ por una propina de 15 millones de euros a su caa matriz Atresmedia y otro tanto en publcidad institucional.

La prueba de esa ‘doble personalidad’ la tuvimos este 27 de abril de 2020 cuando Marhuenda ‘rajó’ contra el Gobierno por la improvisación de la desescalada. Y no es porque no le faltara razón:

—Es una situación escandalosa. Nos han sometido a un encarcelamiento. Nos han sometido a una suspensión de nuestros derechos constitucionales. Hay que imaginar la situación de la gente que vive en pisos de 30 o 40 metros cuadrados con niños y en que en estas circunstancias España aplica el confinamiento más duro de Occidente. Es una cosa increíble. La gente (una minoría) salió a pasear… nos hemos convertido en una sociedad de borregos que asume cualquier instrucción que le da ‘papá’ Estado. Y con un ministro de Sanidad que no tiene ni trayectoria ni competencias para serlo. Con un director del Centro de Alertas (Fernando Simón) que fue incapaz de alertar de lo que estaba pasando. Yo quiero, Susana, mostrar la indignación ante lo que estamos asistiendo…

—Pero, Paco —interrumpió Griso.

—Dice el Gobierno que a lo mejor nos castiga como niños pequeños… ¡pero qué es esto! —continuó enfadado Marhuenda.

—¿Pero en qué quedamos, Paco? Porque tú abres tu periódico [La Razón] diciendo que hay expertos que alertan de un brote tras la salida de los menores.

Griso había puesto el dedo en la llaga. Los expertos en epidemiología a los que les daba voz La Razón contradecían al mismo Marhuenda asegurando que las medidas de relajación eran precipitadas y auguraban un repunte de contagios en tres semanas.

Marhuenda, tocado por el golpe al mentón de la presentadora, se defendió atacando a esos mismos ‘expertos’ diciendo que decían eso porque eran «funcionarios públicos que cobran del Estado y que viven en pisos de más de 100 metros cuadrados. Ya basta de esta de hipocresía de ‘happy flower’.

Lo sorprendente fue cuando el Marhuenda admitió que no estaba de acuerdo con la noticia que abría a cinco columnas su periódico:

—Como ves yo no estoy de acuerdo con todo esto. Nosotros publicamos lo que hay, etc, etc. Mi posición como director y como persona es que el Gobierno debería ser más responsable y tener más sensatez.

La postura de Marhuenda iba mucho más lejos que el tironcito de orejas que le daba al Gobierno de Sánchez en el editorial cuando le criticaba «por seguir siendo contradictorio en su mensaje, suponemos que más motivado por cómo está afectando la crisis a su credibilidad y efectividad y a la propia imagen de Sánchez, que, por más apariciones que haga los sábados por la noche, ni tiene capacidad comunicativa, ni siquiera sabe muy bien qué quiere contar».

Es una prueba más que demostraría que la línea editorial de ese diario no la decide su director sino altos ejecutivos conchabados con el Gobierno de Sánchez. Pregunten por un tal Mauricio Casals…