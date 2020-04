EL Quilombo / Un hostelero pone a caer de un burro a Sánchez: «Este hombre nos toma el pelo… ¿a quién se le ocurre abrir todo un local para cuatro mesas?»

En las televisiones del régimen social comunista del PSOE y Podemos ocurre un fenómeno muy curioso: los rótulos no coinciden con las imágenes.

En las cadenas de Mediaset hace días que hay un ‘hashtag’ perpetuo en la esquina superior izquierda de la pantalla que reza: «Lo estamos consiguiendo». No sabe bien qué estamos consiguiendo cuando estrellas de ese grupo de comunicación han alzado la voz contra las chapuzas del Gobierno.

En TVE es todavía peor. La voz en off describe imágenes que desmienten lo que se está narrando. Un ejemplo. El 14 de marzo de 2020 una voz en off describía imágenes del Consejo de Ministros «y nos deja una imagen, la del vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, que ha acudido con mascarilla». Iglesias no llevaba mascarilla.

Estaría bien que salga alguien y nos explique esa etiqueta noña en la que se nos alienta a seguir confinados, en la que se nos quiere engañar haciéndonos creer que todo va sobre ruedas después de haber muerto 23.000 españoles mientras por ejemplo sale Risto Mejide a rajar contra Sánchez:

“Sin datos precisos, con falta de test masivos… esto el Gobierno no lo ve, lo único que ve es la ‘Nueva Normalidad’ porque ya han aprobado su plan de desescalada sin contar con la oposición y sin contar con las autonomías, con medidas plagadas de contradicciones y sin sentido. Todo hace indicar que vamos a vivir en ‘la España absurda”.

«Lo estamos consiguiendo». Uno de verdad que se lo quiere creer pero nos lo ponen difícil cuando se escucha por ejemplo la entrevista en ‘Todo es mentira’ con José Luis Yzuel, presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería, que se ha mostrado muy crítico con el plan de desescalada del Gobierno de Sánchez.

“Las medidas tomadas para los hosteleros las calificamos de auténtica sorpresa e indignación”, comenzaba diciendo Yzuel. “Es absolutamente inviable, económicamente hablando, abrir una terraza con el 33 % de aforo. Es una tomadura de pelo, de todas las medidas que hemos pedido no hemos obtenido respuesta”, continuaba.

“Hemos calculado que pueden cerrar en torno a 40.000 establecimientos pero la escabechina puede ser aún peor”, aseguraba José Luis Yzuel.

A Sánchez lo pone a caer de un burro. «Este hombre se ha vuelto a equivocar, le han pasado mal el papel porque abrir con un 33 por ciento es inviable. ¿Quién se puede plantear que se puede abrir todo un local para que haya solo cuatro mesas?»

Este 29 de abril en ABC apareció este breve sin firma que era para enmarcar:

«La imposición de un dogma oficial –la verdad, sin discusiones– ha sido una de las consignas históricas de la izquierda revolucionaria para perpetuarse en el poder, y la declaración del estado de alarma ha representado la ocasión, inédita en nuestra democracia, para que una coalición socialcomunista persiga el «desafecto» hacia el Gobierno, tache de bulo cualquier esbozo crítico a su gestión y publicite las más burdas mentiras, gestadas en la propia sede del poder ejecutivo y luego «verificadas» y difundidas por su agradecida coral mediática. La Moncloa se ha convertido en una inmensa fábrica de montajes, un taller de bulos cuya finalidad no es otra que blanquear la pésima actuación del presidente del Gobierno y sus ministros».

Un taller de bulos para blanquear la ruina de los españoles.