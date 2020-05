Pablo Motos ve una ‘mano negra’ detrás de su foto sin mascarilla: «¿Quieren intimidarme y hacerme callar?»

A Pablo Motos las críticas al Gobierno de Sánchez pueden salirle caras.

El presentador de ‘El Hormiguero’ no ha dudado en mostrar su desacuerdo con algunas de las decisiones del estado utilizando una de las secciones de su programa como plataforma para alzar la voz, convirtiéndose en el centro de la polémica en redes sociales por sus palabras.

Pocas horas después de hacer bromas sobre el aspecto y la voz de Fernando Simón, del que dijo que parece que lleve “varios días durmiendo en un coche”, y de asegurar en su programa que “el orgullo de Pedro Sánchez le impide reconocer que han vuelto a meter la pata y que las mascarillas deberían ser obligatorias”, Motos ha sido ‘pillado’ saltándose esas mismas medidas de prevención de contagios en su trayecto a los platós de Antena 3, donde sigue grabando su programa a pesar del confinamiento.

Y resulta curioso que tras estas críticas, un fotógrafo le haya pillado sin mascarilla saliendo en su casa.

«Estoy regulín porque me han hecho una foto sin mascarilla. No sé cómo tomarme esto. Voy a leer el titular, que ha salido hoy, supongo con la intención de que salga en más sitios. ¿Ha venido un fotógrafo enviado por alguien a la puerta de mi casa a pillarme? Esa foto es de ayer. Me bulle la cabeza. ¿Quién ha enviado ese fotógrafo a la puerta de mi casa?», afirmaba, visiblemente molesto.

«Alguien le habrá dicho: ve a la puerta de su casa. ¿Cuál es la intención? ¿Qué quieren? ¿Desacreditarme? ¿Intimidarme? ¿Hacerme callar? Pues veréis: lo voy a explicar todo. Primero: sí, hay que llevar mascarilla y debería ser obligatoria. Y hay que llevarla siempre», continuaba.

Seguir, vigilar e intimidar es algo que en algunos regímenes enseñan muy bienpic.twitter.com/G2MDw08zhH — pilar castellanos (@pilarc_pilarc) May 1, 2020

Desde hace semanas el presentador de El Hormiguero no tiene pelos en la lengua a la hora de criticar al Ejecutivo de Pedro Sánchez, por lo que no dudó en regalar el tercer dardo. Ante la dificultad de las medidas de desescalada, aseguró que “no lo han conseguido entender ni Los Lobos de Boom ”. Por si fuera poco, remató dejando claro que “estamos en un caos”.